Таро-предупреждение на 17 февраля: карты назвали знаки, которым день принесет неожиданную новость и шанс

Карты Таро / © ТСН.ua

17 февраля может принести новость, которая изменит планы быстрее, чем ожидается.

Главная карта дня — Восьмерка Жезлов

Это карта новостей, скорых событий и неожиданных известий. Она говорит о дне, когда ситуации разворачиваются стремительно. Некоторые возможности могут появиться внезапно — и важно не упустить их.

ТОП-3 знака дня

Близнецы

Могут получить новость или предложение, которое откроет перспективу. День о скорой реакции.

Лев

Событие или разговор даст шанс проявить себя. Удача на активной стороне.

Водолей

Неожиданная возможность может изменить планы в лучшую сторону.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и скорых решений. Инициатива дает преимущество.

Телец — Четверка Пентаклей

Желание стабильности понятно, но гибкость принесет большее.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

Карта дня для вас. Новости или события развиваются быстро.

Рак — Двойка Кубков

Удачный день для договоренностей и диалога.

Лев — Солнце

Положительные события придают уверенность. Вы в центре внимания.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Сосредоточенность приносит результат.

Весы — Справедливость

Взвешенные решения сегодня особенно важны.

Скорпион — Сила

Спокойствие поможет сохранить контроль над ситуацией.

Стрелец — Тройка Жезлов

Планы на будущее становятся более четкими.

Козорог — Император

Контроль и порядок помогут избежать хаоса.

Водолей — Звезда

Возникает надежда и новое видение ситуации.

Рыбы — Верховная Жрица

Интуиция подскажет верный шаг.

17 февраля — день новостей и скорых перемен. Карты Таро советуют реагировать оперативно, потому что возможности не будут ждать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.