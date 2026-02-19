- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 2 мин
Таро-предупреждение на 20 февраля: карты назвали знаки, которым день принесет шанс, и тех, кому следует быть осторожными
20 февраля может принести неожиданный шанс по делам или деньгам, но не всем.
20 февраля может принести предложение, которое изменит планы.
Главная карта дня — Маг
Старший аркан инициатив и возможностей. День, когда результат зависит от личного решения. Шанс будет – вопрос только в том, кто его использует.
ЗНАК ДНЯ — БЛИЗНЕЦЫ
Ваша активность сегодня способна открыть новые перспективы.
КОМУ ПОВЕЗЕТ
Близнецы, Лев, Водолей
День способствует инициативе, новым идеям и переговорам.
КОМУ ОСТОРОЖНО
Рыбы, Стрелец
Не стоит торопиться с решениями и деньгами.
Прогноз для всех знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Инициатива даст результат, но без спешки.
Телец — Четверка Пентаклей
Лучше воздержаться от лишних затрат.
Близнецы — Маг
Карта дня для вас. Вы влияете на ситуацию больше, чем кажется.
Рак — Королева Кубков
Интуиция подскажет подходящий момент для действия.
Лев — Солнце
Положительные действия по делам. Возможно признание.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Практичность и работа принесут конкретный результат.
Весы — Справедливость
Решения должны быть взвешенными.
Скорпион — Сила
Покой и контроль – ваши козыри.
Стрелец — Пятерка Мечей
Лучше избегать конфликтов и споров.
Козорог — Король Пентаклей
Стабильность и финансовая мудрость.
Водолей — Звезда
Надежда и новая перспектива по делам.
Рыбы — Луна
Не доверяйте сомнительным обещаниям.
20 февраля — день инициативы и шансов. Карты Таро советуют действовать смело, но обдуманно.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.