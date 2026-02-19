Карты Таро / © ТСН.ua

20 февраля может принести предложение, которое изменит планы.

Главная карта дня — Маг

Старший аркан инициатив и возможностей. День, когда результат зависит от личного решения. Шанс будет – вопрос только в том, кто его использует.

ЗНАК ДНЯ — БЛИЗНЕЦЫ

Ваша активность сегодня способна открыть новые перспективы.

КОМУ ПОВЕЗЕТ

Близнецы, Лев, Водолей

День способствует инициативе, новым идеям и переговорам.

КОМУ ОСТОРОЖНО

Рыбы, Стрелец

Не стоит торопиться с решениями и деньгами.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Инициатива даст результат, но без спешки.

Телец — Четверка Пентаклей

Лучше воздержаться от лишних затрат.

Близнецы — Маг

Карта дня для вас. Вы влияете на ситуацию больше, чем кажется.

Рак — Королева Кубков

Интуиция подскажет подходящий момент для действия.

Лев — Солнце

Положительные действия по делам. Возможно признание.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Практичность и работа принесут конкретный результат.

Весы — Справедливость

Решения должны быть взвешенными.

Скорпион — Сила

Покой и контроль – ваши козыри.

Стрелец — Пятерка Мечей

Лучше избегать конфликтов и споров.

Козорог — Король Пентаклей

Стабильность и финансовая мудрость.

Водолей — Звезда

Надежда и новая перспектива по делам.

Рыбы — Луна

Не доверяйте сомнительным обещаниям.

20 февраля — день инициативы и шансов. Карты Таро советуют действовать смело, но обдуманно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.