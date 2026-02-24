ТСН в социальных сетях

Таро-предупреждение на 25 февраля: карты назвали знак, который рискует потерять деньги

Гороскоп по картам Таро на 25 февраля указывает на риск ошибок в деньгах и шанс для тех, кто будет действовать быстро и без лишних сомнений.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

25 февраля может стать днем резкого финансового решения, которое не все примут правильно.

Это карта ожидания и сомнений. Она предупреждает: сегодня опасно вкладываться во что-то без проверки. Решения, принятые наспех, могут принести разочарование.

Главное правило дня — не спешить с финансами .

Знак риска дня

Телец — Пятерка Пентаклей

Есть опасность непредвиденных расходов или потери денег по неосторожности. Лучше отложить крупные покупки и не соглашаться на сомнительные предложения.

Кому повезет

Близнецы — Туз Жезлов

Появится новая идея или возможность, которую следует использовать сразу.

Лев — Солнце

Положительная новость или поддержка могут изменить настроение и планы.

Водолей — Маг

День для инициативы. Ваша активность даст результат быстрее, чем ожидаете.

Прогноз для других знаков

Овен Рыцарь Мечей
Не стоит вступать в споры.

Рак Верховная Жрица
Доверяйте интуиции.

Дева Восьмерка Пентаклей
Результат зависит от внимательности.

Весы Справедливость
Избегайте необдуманных решений.

Скорпион Башня
Возможна неожиданная новость.

Стрелец Туз Кубков
Позитив в личном.

Козерог — Колесница
Есть шанс продвинуть дело вперед.

Рыбы Луна
Не доверяйте слухам.

25 февраля — день, когда внимательность к финансам и быстрая реакция могут определить результат. Карты Таро указывают: выигрывает тот, кто контролирует эмоции и проверяет детали.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

