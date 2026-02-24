- Дата публикации
Таро-предупреждение на 25 февраля: карты назвали знак, который рискует потерять деньги
Гороскоп по картам Таро на 25 февраля указывает на риск ошибок в деньгах и шанс для тех, кто будет действовать быстро и без лишних сомнений.
25 февраля может стать днем резкого финансового решения, которое не все примут правильно.
Это карта ожидания и сомнений. Она предупреждает: сегодня опасно вкладываться во что-то без проверки. Решения, принятые наспех, могут принести разочарование.
Главное правило дня — не спешить с финансами .
Знак риска дня
Телец — Пятерка Пентаклей
Есть опасность непредвиденных расходов или потери денег по неосторожности. Лучше отложить крупные покупки и не соглашаться на сомнительные предложения.
Кому повезет
Близнецы — Туз Жезлов
Появится новая идея или возможность, которую следует использовать сразу.
Лев — Солнце
Положительная новость или поддержка могут изменить настроение и планы.
Водолей — Маг
День для инициативы. Ваша активность даст результат быстрее, чем ожидаете.
Прогноз для других знаков
Овен — Рыцарь Мечей
Не стоит вступать в споры.
Рак — Верховная Жрица
Доверяйте интуиции.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Результат зависит от внимательности.
Весы — Справедливость
Избегайте необдуманных решений.
Скорпион — Башня
Возможна неожиданная новость.
Стрелец — Туз Кубков
Позитив в личном.
Козерог — Колесница
Есть шанс продвинуть дело вперед.
Рыбы — Луна
Не доверяйте слухам.
25 февраля — день, когда внимательность к финансам и быстрая реакция могут определить результат. Карты Таро указывают: выигрывает тот, кто контролирует эмоции и проверяет детали.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.