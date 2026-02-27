Таро-предупреждение на 28 февраля: для одного знака это может стать днем потерь

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп по картам Таро на 28 февраля отмечает риск финансовых или эмоциональных потерь для одного знака зодиака и шанс для тех, кто контролирует ситуацию.

Главная карта дня — Пятерка Пентаклов

Это карта потерь, нехватки и неправильного расчета. Она не означает катастрофу, но предупреждает: неосторожность может привести к излишним расходам или разочарованию.

Сегодня важно считать, проверять и не доверять слепо.

Реклама

Знак под риском

Телец — Пятерка Пентаклов

Для вас 28 февраля – день финансовой внимательности. Есть риск потратить больше, чем планировалось, или согласиться на невыгодное предложение. Карта советует отложить крупные покупки и не подписывать документы наспех.

Сдержанность сегодня выгоднее импульсивности.

Кому день предпочитает

Лев — Солнце

Положительная новость или поддержка могут изменить планы к лучшему.

Близнецы — Маг

Ваша инициатива может принести результат быстрее, чем вы ожидаете.

Реклама

Козорог — Колесница

Есть шанс продвинуть дело вперед – главное не медлить.

Прогноз для других знаков

Овен - Рыцарь Мечев

Избегайте резких слов.

Рак - Верховная Жрица

Интуиция подскажет верное решение.

Дева - Восьмерка Пентаклов

Детали имеют значение.

Реклама

Весы - Справедливость

Действуйте честно и взвешенно.

Скорпион Башня

Возможна неожиданная новость.

Стрелец - Туз Жезлов

Новый старт или идея.

Водолей - Звезда

Возникает новая перспектива.

Реклама

Рыбы - Двойка Кубков

Благоприятный день для партнерства.

28 февраля – день проверки расчетов и характера. Карты Таро предупреждают: выигрывает тот, кто не спешит с решениями.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.