- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 2 мин
Таро-предупреждение на 3 марта: для одного знака это может стать днем потери
3 марта может стать днем, когда одна ошибка изменит ход событий.
Гороскоп по картам Таро на 3 марта указывает на риск финансовой или эмоциональной потери для одного знака зодиака, в то время как несколько других получат шанс, который не следует игнорировать.
Главная карта дня — Пятерка Пентаклов
Это карта недостатка и неправильного расчета. Она предупреждает: сегодня опасно полагаться только на удачу. Спешка в деньгах или словах может стоить больше, чем кажется.
Главное правило 3 марта – бездействовать импульсивно .
Знак под наибольшим риском
Телец — Пятерка Пентаклов
Есть опасность излишних издержек или ошибки в финансовых решениях. Карта рекомендует отложить крупные покупки и не доверять сомнительным предложениям.
Иногда выигрывает тот, кто просто умеет подождать.
Кому представится шанс
Близнецы — Маг
Возможность повлиять на ситуацию. Слова сегодня имеют силу.
Лев — Солнце
Положительная новость или поддержка могут изменить планы.
Козорог — Колесница
Есть шанс продвинуть дело вперед – не медлите.
Прогноз для других знаков
Овен — Рыцарь Мечев
Избегайте резких споров.
Рак — Верховная Жрица
Доверяйте интуиции.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Сосредоточенность принесет результат.
Весы — Справедливость
Будьте осторожны в решениях.
Скорпион — Башня
Возможна неожиданная новость.
Стрелец — Туз Кубков
Позитив в отношениях.
Водолей — Звезда
Возникает новая перспектива.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный день для переговоров.
3 марта — день внимательности и холодного расчета. Карты Таро показывают: выигрывает не самый быстрый, а самый осторожный.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.