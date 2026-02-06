Таро-предупреждение на 7 февраля: карты назвали знаки, которым придется сделать важный выбор

Карты Таро / © ТСН.ua

7 февраля 2026 может стать днем выбора, который задаст направление на ближайшее время.

Главная карта дня — Влюбленные

Это карта выбора и определения направления. Она не всегда об отношениях — чаще о решениях между двумя путями. 7 февраля может показать, куда двигаться дальше.

ТОП-3 знака дня

Весы

Вопрос выбора выходит на первый план. Решение даст ясность.

Близнецы

Может появиться альтернатива или новый вариант. Важно слушать себя.

Козорыг

День подталкивает определиться по делам или планам.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Импульсивные решения могут ускорить события. Следует думать на шаг вперед.

Телец — Четверка Пентаклей

Желание стабильности сильно, но день требует гибкости.

Близнецы — Двойка Мечей

Внутренние колебания. Лучше не давить на себя с выбором.

Рак — Королева Кубков

Интуиция поможет принять верное решение.

Лев — Солнце

Ясность и уверенность в собственных шагах.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Практичность дает чувство контроля.

Весы — Влюбленные

Карта дня особенно сильна для вас. Выбор станет ключевым.

Скорпион — Сила

Спокойствие и выдержка помогут избежать ошибки.

Стрелец — Тройка Жезлов

Взгляд на будущее поможет определиться.

Козорог — Иерофант

Совет опытного человека станет полезным.

Водолей — Звезда

Чувство правильного направления.

Рыбы — Луна

Эмоции могут запутываться. Не торопитесь.

7 февраля – день решений и определение направления. Карты Таро советуют слушать интуицию и не бояться выбирать.

