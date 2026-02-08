Таро-предупреждение на 9–15 февраля: карты назвали знаки, для которых неделя станет поворотной

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Эта неделя 9–15 февраля может принести поворот по делам тем, кто готов замечать возможности.

Главная карта недели — Колесо Фортуны

Это карта поворотов судьбы, перемен и шансов. Она говорит о периоде, когда ситуации могут резко изменяться, а случайности оказываются не случайными. Неделя о гибкости и готовности воспользоваться возможностью.

ТОП-3 знака недели

Телец

Возможен шанс улучшить ситуацию по делам или финансам. События складываются в вашу пользу, если не медлить.

Реклама

Скорпион

Неделя приносит осознание и переломный момент. Решение сейчас повлияет на дальнейшее направление.

Водолей

Новые идеи и предложения могут открыть перспективу. Следует доверять интуиции.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Неделя активна и динамична. Инициатива поможет сдвинуть дела с места.

Телец — Туз Пентаклей

Возникает возможность, связанная с ресурсами или работой. Маленький шанс может иметь продолжение.

Реклама

Близнецы — Паж Мечей

Новости или разговоры принесут важную информацию. Внимательность предпочтет.

Рак — Двойка Кубков

Тема партнерства и договоренностей выходит на первый план. Откровенность поможет.

Лев — Солнце

Положительная неделя, дающая уверенность и ясность. Результаты порадуют.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Последовательная работа дает ощутимый результат. Неделя о производительности.

Реклама

Весы — Влюбленные

Возникает вопрос выбора. Решение определит дальнейший курс.

Скорпион — Суд

Пора подводить итоги и делать выводы. Событие может стать поворотным.

Стрелец — Тройка Жезлов

Возникают новые горизонты и планы. Думайте о перспективе.

Козорог — Император

Контроль и структура помогут избежать хаоса. Четкие решения дадут стабильность.

Реклама

Водолей — Звезда

Надежда и новое видение будущего. Интуиция подскажет путь.

Рыбы — Верховная Жрица

Неделя интуиции и знаки. Ответы приходят через ощущение.

Неделя 9-15 февраля — об изменениях и возможностях. Карты Таро советуют не держаться за старое, потому что новые повороты могут оказаться удачными.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.