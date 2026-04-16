Таро-прогноз на неделю: что ждет знаки зодиака 20-26 апреля

Астрологи представили таро-прогноз на неделю, раскрывающую возможные тенденции и влияния для каждого знака зодиака.

По словам экспертов, карты таро помогают лучше понять энергии, которые будут формировать события в ближайшие дни. Речь идет не о точном предсказании будущего, а о подсказках, которые могут стать ориентиром в разных сферах жизни — от работы и финансов до отношений и саморазвития.

Прогноз на неделю

На следующей неделе ключевую роль будут играть интуиция, способность адаптироваться к изменениям и внутренний баланс.

Так, для Овнов карта Императора символизирует решительность и необходимость принимать важные решения. Тельцам выпала карта Иерофанта, указывающая на период размышлений и духовного поиска.

Близнецам следует прислушаться к интуиции — их карта Луны предупреждает о возможных эмоциональных колебаниях и скрытых обстоятельствах. Ракам, напротив, прогнозируют положительные изменения и вдохновение благодаря карте Звезды.

Львам советуют избегать искушений и крайностей, ведь их сопровождает карта Дьявола. Девам стоит сосредоточиться на самоанализе — об этом свидетельствует карта Уединителя.

Для Весов актуальна тема справедливости и баланса, тогда как Скорпионам придется принять изменения — карта Смерти символизирует завершение одного этапа и начало нового.

Стрельцам выпала карта Мира, обещающая успех и реализацию замыслов. Козерогам советуют проявить инициативу и не бояться новых начинаний.

Водолей следует доверять чувствам, ведь карта Влюбленных указывает на важные решения в сфере отношений. Рыбам же прогнозируют неожиданные повороты судьбы — об этом свидетельствует карта Колеса удачи.

Эксперты отмечают, что Таро лишь определяет возможные сценарии, а окончательный выбор всегда остается за человеком.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.