Таролог Максимуза увидела тайную цель наступления на Курщине

Прорыв границы в Курской области был совершен российскими добровольцами, стремящимися свергнуть Путина, но не "убить" Россию.

Об этом рассказала тарологиня Максимуза на своем YouTube-канале.

“У них есть цель, ради чего они воюют. Явно не за Украину, они сражаются за свободную Россию. Они хотят "подвесить" Путина, но не убить Россию", — сказала она, комментируя расклад на картах таро.

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Также по ее словам, своими действиями они отвлекают внимание, оттягивая с фронта тех россиян, которые ведут упорные бои в Украине. Причем эти акции, которые проходят теперь на Курщине, будут повторяться неоднократно.

“Такое впечатление, что отвлекают внимание. Это был такой план, чтобы что-то оттеснить, чтобы Украина совершила прорыв”, — сказала Максимуза.

В то же время тарологиня считает, что в настоящем наступление на Курщине содержится еще какой-то тайный план, который до сих пор не раскрылся.

"Это часть плана, это только вершина айсберга, а есть еще что-то. Там есть тайный план, на это указывает карта "маг", которая свидетельствует об отходе от клише", — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известный астролог Влад Росс прогнозирует, что в конце лета 2024 на фронте в Украине начнется решающий период, а для России это будет началом периода катастроф, который закончится весной 2025 года переворотом в Кремле.

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