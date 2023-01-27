Таролог спрогнозировала "сложные времена" для Украины после войны

Известная таролог Яна Тимощук спрогнозировала, что ждет Украину после войны с Россией. Она предусмотрела сложные времена, однако впоследствии ситуация изменится к лучшему.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Яна Тимощук утверждает, что после окончания боевых действий в Украине будут сложные времена, однако другие государства мира нам помогут с послевоенным восстановлением.

"Украина будет отстраиваться. Мне показывает, что уже есть страны, которые берутся за это дело и даже как-то распределяют города, территории. Много будет "умных" городов в плане коммуникации. Будет то, чего раньше не было. Мы даже в технологическом плане не будем к этому готовы", — сказала Тимощук.

Таролог убеждена, что будущее Украины тесно связано с президентом Зеленским.

"В натальной карте Владимира Зеленского не как человека, а как президента есть знак Зодиака Рак, который говорит о нашем сильном контакте с ним. Украина заживет хорошо, но на это нужно время", — считает Яна Тимощук.

Напомним, мольфар из Карпат Василий Юращук предполагает, что война в Украине продлится еще два года, но после 22 марта 2023 украинцам станет легче. По его прогнозам, после этой даты российские ракеты не будут атаковать Украину.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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