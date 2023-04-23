Таролог рассказала, может ли Пригожин отстранить Путина от власти

На днях основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин опубликовал разговоры с двумя экскомандирами " Вагнера ", которые рассказали, как Пригожин лично отдавал приказы о военных преступлениях Украине.

Что эти данные означают для Пригожина и Украины? Может ли Пригожин отомстить Осечкину? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

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“Сейчас Пригожина пытаются каким-то образом унести из политической жизни. Это делается именно из указания сверху, то есть Путина, который этим управляет. Пригожин сейчас будет удаляться, но он не исчезнет. Его ждет еще достаточно активная социальная жизнь. К сожалению, он еще немного поживет, а потом его уберут. Он должен играть еще какую-то ключевую роль для России”, — заявила таролог.

На вопрос представляет ли угрозу диктатору Владимиру Путину Пригожин, который уже сейчас выстраивает себе политический капитал и в будущем может сорваться с цепи, таролог ответила, что он точно будет воевать за то, чтобы устранить Путина.

"И шансы у него достаточно большие, потому что его уважает довольно много людей. Его считают каким-то патриотом и "спасителем" нации. На этом он и уедет. Шансы на победу у него достаточно большие", — сказала она.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что в мае в России могут проходить "фейерверки". Вооруженные силы Украины возьмут под контроль российскую границу.

Кроме того, мы ранее сообщали, что астролог предусмотрел неожиданное окончание войны в Украине.

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