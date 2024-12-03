Таролог сделала тревожное предсказание о дружбе Трампа и Путина

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Экстрасенс Видаюча Ма Ирина считает, что Дональд Трамп готов договариваться с Россией об окончании войны в Украине.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

"Он уже понимает, что нет смысла продолжать эту войну. Он понимает, что это глупо и негуманно. Он понимает, что у РФ не настолько много ресурсов, как она об этом заявляет. Поэтому он готов пойти с РФ на договоренности и «выехать на коне». У него есть план, чтобы договориться с РФ. Он понимает, что быстро это не произойдет, но он готов к этому идти. Выпадает карта, что якобы "Путин - это его давний друг", - сказала таролог.

Ведающая Ма отметила, что "Трамп может захотеть нажиться на России".

"Для него эта страна - это страна ресурсов и на ней можно нажиться. Он понимает, что РФ в плачевном состоянии", - говорит таролог.

Она отметила, что "Трамп не считает РФ агрессором, а считает, что эта страна попала в затруднительное положение и могла бы все сделать по-другому". Однако таролог убеждена, что Трамп не пойдет на уступки Путину.

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