Таролог сделала тревожное предсказание о новом соглашении: "Украина может попасть в ловушку"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог, таролог Видаюча Ма считает, что Украина может попасть в ловушку от США и Европы.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Видаюча Ма отметила, что Трамп хочет конца Европы. Она добавила, что не понимает мотивов президента США.

"С одной стороны - Европа не сдвинется, потому что боится. Они там имеют иллюзии, верят в свою иллюзию. Другая карта говорит о том, что они внутри себя будут пробивать стену. Но они до сих пор верят, что получат какой-то подарок, что произойдет чудо. Европа и Америка могут претендовать на наши ресурсы и они могут между собой договориться и это выставят, как подарок для нас. Что они принесли нам решение. Но это будет ловушка. Это будет условие не только с США, но и ЕС. Для нас это выход из круга, но и есть шанс, что наши ресурсы заберут", - сказала таролог.

Она убеждена, что это "все сделается очень хитро".

Читайте также: