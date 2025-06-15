Таролог шокировала новым прогнозом относительно планов РФ: что она предсказала

Таролог рассказала о вероятных планах врага / © ТСН.ua

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Украинский таролог Яна Пасынкова выступила с предостережением относительно возможных провокаций со стороны России. В своем обращении она подчеркнула, что опасность может касаться именно самых уязвимых слоев населения — в частности, детей.

Об этом она рассказала на YouTube.

По ее словам, агрессор может использовать людей, которые не имеют возможности защитить себя, для воплощения коварных планов:

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«Опять же, это будет касаться самых незащищенных людей, даже детей. Хотят они это сделать, потому что они имеют возможность приехать, напичкать чем-то, здание поехать, и оно, не дай Бог, долбанет», — рассказала она.

Пасынкова призвала граждан быть максимально внимательными к окружению, а также следить за поведением родных, особенно — детей:

«Если вы замечаете за своими близкими, родными, коллегами, неблизкими, какие-то подозрительные действия, если вы подозреваете, что ваш ребенок в каких-то группах общается, или ему что-то угрожает, или он ведет себя подозрительно, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы, обращайтесь на горячие линии СБУ», — сказала астролог.

Она подчеркнула важность немедленной реакции на любые признаки опасности и отметила личную ответственность каждого:

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«Кричите об этом, спасайте себя, своих детей, своих близких, свое окружение и свою страну, в которой нам с вами жить».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о том, таролог шокировала сценариями пойдет ли Путин снова на Киев