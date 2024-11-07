Таролог удивила предсказанием о сотрудничестве Трампа с Кремлем

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог Елена Бюн считает, что у Трампа и путинского режима не будет никакого сотрудничества.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Таролог отметила, что Трамп будет общаться с Кремлем на "языке ультиматумов". Она убеждена, что он оскорблен на РФ, поскольку считает, что путинский режим помог Байдену выиграть выборы.

"Трамп помнит обиды. Сейчас у Кремля очень подгорает", — сказала она.

Напомним, мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине.

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