Тарологиня о марте 2025: важный визит и возможная катастрофа

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика, предрассудки – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Март 2025 принесет Украине важные политические события и определенный переломный момент. В страну прибудет очень влиятельное лицо, после визита которого могут произойти существенные изменения.

Такой прогноз сделала тарологиня Яна Пасынкова.

"Причем мне кажется, что не для нас с вами, а это какие-то политические события", – говорит тарологиня.

Что касается войны, то она прогнозирует, что март не станет решающим. Украинцы и дальше будут оставаться в ситуации неопределенности.

"Как стояли среди двух огней, так пока и будем стоять. Главное, что выстоим", – отмечает Пасынкова.

Также она предупреждает о возможной катастрофе, которая может повлечь за собой резонанс, однако отмечает, что это не касается непосредственно рядовых украинцев, а, вероятно, связано с глобальными политическими процессами.

Напомним, экзорцистка предусмотрела, когда закончится война в Украине. Ченнеллер и экзорцистка Исита Гайя считает, что война в Украине может закончиться к лету 2025 года.