Таропрогноз 17-23 октября 2022 года: что карты нам предвещают

Люди играют в карты с давних времен, однако использовать их для предсказания будущего начали совсем недавно. Поэтому воспользуйтесь такой возможностью.

Считается, что первые карты появились еще в древних Индии и Китае, а в Европу попали из-за путешествий арабов. Однако более популярна, хотя и ошибочна, версия о том, что карты появились в Европе вместе с ромами. Как бы то ни было, карточные игры стали очень популярны и на их основе и возникли карты Таро, сначала как игра, а затем как энциклопедия символов.

В конце ХІХ и ХХ веке эзотерики вновь обратились к картам Таро в качестве источника мудрости, предсказания будущего и советов. Именно за последними я и предлагаю обратиться к картам Таро в течение следующей недели.

ПРОГНОЗ ТАРО В ЛЮБВИ

В течение следующих семи дней ситуацию в сфере отношений и дружбы, любви и любви характеризует карта Таро под названием "Четверка кубков". Эта карта говорит о печали и огорчениях, которые вы сейчас переживаете. Однако, ничего хорошего не получится, если вы будете в течение этой недели насыщать свою грусть, злобу, даже если для таких чувств у вас есть основа. Лучше широко откройте глаза, чтобы найти выход из ситуации, которая делает вам больно. Не дайте ему поглотить вас полностью.

Не думайте, что сейчас во всем мире страдаете только вы и вас никто не любит. Такая апатия к жизни только эмоциональный кризис, поэтому нужно приложить немного усилий, чтобы все наладить. Однако никто не сделает этого за вас.

Не застрявайте на своем плохом настроении. Лучше попробуйте воспользоваться тем шансом, который дарит вам удел. Пришло время исцелить вашу боль. Поэтому нужно сделать что-то, чтобы освободиться от тяжести и преследующего вас плохого настроения. Осмотритесь, возможно ответ на ваши вопросы очень близко. Если вы очень горды и не хотите показывать, что вам трудно, то следует передумать и протянуть руку для помощи.

Подумайте в течение этих семи дней о том, почему вы противитесь, почему вы злитесь и не обращаете внимания на те шансы, которые дарит вам жизнь. Откройтесь всему хорошему, что дарит вам жизнь.

ПРОГНОЗ ТАРО НА РАБОТУ И КАРЬЕРУ

Карта, рассказывающая о событиях в сферах работы и карьеры на следующие семь дней, это "Умеренность". Помним, что карты Таро появились в эпоху Средневековья и Возрождения, поэтому на них большое влияние оказали и христианские ценности. К примеру, воздержание относится к важным христианским добродетелям.

Эта карта в кризис говорит о том, что стоит расслабиться, к примеру, прибегнуть к медитации. Вам нужно найти точку равновесия внутри себя, чтобы двигаться дальше. Лишь после того как вы успокоитесь, сможете решать ваши проблемы спокойно и уверенно.

Подумайте о том, что заставляет вас нервничать, терять меру, избавляться от внутреннего покоя. Чтобы двигаться дальше и обретать новые вершины, следует гармонизировать свой быт. Обретя гармонию, сможете дальше работать.

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Сейчас нужно найти ту золотую середину, воспетую художниками, чтобы знать баланс между отношениями и работой, чтобы легко идти вперед. Сделайте в предстоящую неделю что-то, чтобы улучшить свои внутренние ощущения, чтобы получить ощущение душевной и физической чистоты и гармонии с собой. Подумайте о том, что каждый день мы упорядочиваем наше тело, прически и тому подобное, почему мы не гармонизируем душу, чтобы нормально работать.

Если вы перестанете потакать своим прихотям в эти сложные времена, то сможет достичь физического, эмоционального и духовного равновесия. Если вы сейчас хотите принять какое-либо решение, то придется принять точку зрения другого человека.

ПРОГНОЗ ТАРО НА ФИНАНСЫ

В течение следующих семи дней вам понадобятся все ваши силы и смелость, чтобы получить заработанное. Пришло время приложить немало усилий, чтобы получить результат. Однако речь, конечно, не об интеллектуальной силе, а об интеллекте. Ведь время этой недели в сфере денег и финансов характеризует карта "Сила", представляющая старшие арканы Таро.

Также стоит отметить сейчас время для того, чтобы поделиться своей "частью пирога" с другими, которые находятся в более сложных ситуациях.

Равномерно вы получите силу и выносливость, которые посодействуют преодолеть все препятствия на вашем пути. Чаще прибегайте к самоанализу, когда кажется, что ситуация совсем плохая, а вызовов многовато.

Полюбите силу внутри вас и перед вами откроются новые возможности. Сделайте что-нибудь для улучшения своего физического самочувствия, чтобы успокоиться, если вы очень нервничаете из-за средств. В критической ситуации дайте своему внутреннему льву выкричаться и напасть. Но нападайте с умом и хитростью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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