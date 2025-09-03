ТСН в социальных сетях

Таропрогноз на 1-7 сентября 2025: ясность для Дев, успех для Стрельцов

Первая неделя сентября ведет в новое время — время структуры и осознанных изменений. Карты Таро намекают: структура, внутренняя сила и ясное видение именно те ресурсы, которые помогут сориентироваться в новом сезоне.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

1-7 сентября — символическое активирование осеннего цикла: Сатурн завершает ретроград, а Меркурий входит в Деву — самое время выйти на уровень, где взвешенность и ответственность ведут вперед. Карты Таро помогут в этом балансе внутреннего порядка и внешних действий.

Эта карта символизирует завершение, стабильность и празднование. Она говорит: пора почувствовать стабильность, даже среди перемен, и позволить структуре поддержать новый старт.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков:

  • ОвенДвойка Кубков: баланс между личным и профессиональным – именно сегодня помогает удерживать равновесие.

  • ТелецШестерка Пентаклей: в этот период взаимная поддержка – ключ к стабильности.

  • БлизнецыСила: ваша внутренняя решимость сегодня сильнее внешних препятствий.

  • РакТуз Жезлов : новые проекты и творческие порывы готовы стать фундаментом для роста.

  • ЛевТройка Пентаклев: сотрудничество и командная энергия дают наибольший результат.

  • ДеваИмператор: логика и структура придают уверенности – смело выстраивайте планы.

  • ВесыТройка Кубков: дружба, радость и тепло – ваши эмоциональные источники силы.

  • СкорпионКолесница: решительное движение вперед – с управлением собственной энергией вы сможете преодолеть препятствия.

  • СтрелецТуз Кубков: новое открытие эмоционального пути – ведет к душевному обновлению.

  • КозерогПятерка Мечей (перевернута) : старые противоречия отпадают — пора двигаться в сторону мира.

  • ВодолейВерховная Жрица (перевернутый) : пора действовать, а не идеализировать — опыт упорной работы вас поддерживает.

  • РыбыМаг: ваша способность воплощать идеи – главный ресурс этой недели.

Это неделя новых устремлений, когда структура помогает двигаться вперед, а внутренняя сила быть верным курсу. Четкие действия и мудрое сознание с энергией Таро ведут к стабильному старту сентября.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

