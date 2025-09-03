- Дата публикации
-
Категория
Астрология
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 2 мин
Таропрогноз на 1-7 сентября 2025: ясность для Дев, успех для Стрельцов
Первая неделя сентября ведет в новое время — время структуры и осознанных изменений. Карты Таро намекают: структура, внутренняя сила и ясное видение именно те ресурсы, которые помогут сориентироваться в новом сезоне.
1-7 сентября — символическое активирование осеннего цикла: Сатурн завершает ретроград, а Меркурий входит в Деву — самое время выйти на уровень, где взвешенность и ответственность ведут вперед. Карты Таро помогут в этом балансе внутреннего порядка и внешних действий.
Эта карта символизирует завершение, стабильность и празднование. Она говорит: пора почувствовать стабильность, даже среди перемен, и позволить структуре поддержать новый старт.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для знаков:
Овен — Двойка Кубков: баланс между личным и профессиональным – именно сегодня помогает удерживать равновесие.
Телец — Шестерка Пентаклей: в этот период взаимная поддержка – ключ к стабильности.
Близнецы — Сила: ваша внутренняя решимость сегодня сильнее внешних препятствий.
Рак – Туз Жезлов : новые проекты и творческие порывы готовы стать фундаментом для роста.
Лев — Тройка Пентаклев: сотрудничество и командная энергия дают наибольший результат.
Дева – Император: логика и структура придают уверенности – смело выстраивайте планы.
Весы – Тройка Кубков: дружба, радость и тепло – ваши эмоциональные источники силы.
Скорпион — Колесница: решительное движение вперед – с управлением собственной энергией вы сможете преодолеть препятствия.
Стрелец — Туз Кубков: новое открытие эмоционального пути – ведет к душевному обновлению.
Козерог — Пятерка Мечей (перевернута) : старые противоречия отпадают — пора двигаться в сторону мира.
Водолей — Верховная Жрица (перевернутый) : пора действовать, а не идеализировать — опыт упорной работы вас поддерживает.
Рыбы – Маг: ваша способность воплощать идеи – главный ресурс этой недели.
Это неделя новых устремлений, когда структура помогает двигаться вперед, а внутренняя сила быть верным курсу. Четкие действия и мудрое сознание с энергией Таро ведут к стабильному старту сентября.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
