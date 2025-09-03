Таропрогноз на 1-7 сентября 2025: ясность для Дев, успех для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

1-7 сентября — символическое активирование осеннего цикла: Сатурн завершает ретроград, а Меркурий входит в Деву — самое время выйти на уровень, где взвешенность и ответственность ведут вперед. Карты Таро помогут в этом балансе внутреннего порядка и внешних действий.

Эта карта символизирует завершение, стабильность и празднование. Она говорит: пора почувствовать стабильность, даже среди перемен, и позволить структуре поддержать новый старт.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков:

Овен — Двойка Кубков: баланс между личным и профессиональным – именно сегодня помогает удерживать равновесие.

Телец — Шестерка Пентаклей: в этот период взаимная поддержка – ключ к стабильности.

Близнецы — Сила: ваша внутренняя решимость сегодня сильнее внешних препятствий.

Рак – Туз Жезлов : новые проекты и творческие порывы готовы стать фундаментом для роста.

Лев — Тройка Пентаклев: сотрудничество и командная энергия дают наибольший результат.

Дева – Император: логика и структура придают уверенности – смело выстраивайте планы.

Весы – Тройка Кубков: дружба, радость и тепло – ваши эмоциональные источники силы.

Скорпион — Колесница: решительное движение вперед – с управлением собственной энергией вы сможете преодолеть препятствия.

Стрелец — Туз Кубков: новое открытие эмоционального пути – ведет к душевному обновлению.

Козерог — Пятерка Мечей (перевернута) : старые противоречия отпадают — пора двигаться в сторону мира.

Водолей — Верховная Жрица (перевернутый) : пора действовать, а не идеализировать — опыт упорной работы вас поддерживает.

Рыбы – Маг: ваша способность воплощать идеи – главный ресурс этой недели.

Это неделя новых устремлений, когда структура помогает двигаться вперед, а внутренняя сила быть верным курсу. Четкие действия и мудрое сознание с энергией Таро ведут к стабильному старту сентября.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

