Таропрогноз на 1 июля 2026 г.: кому первый день месяца принесет удачу, а кому придется сделать выбор

Карты Таро / © ТСН.ua

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Первый день июля задает тон всему месяцу. Карты Таро указывают: сейчас открывается новый цикл, в котором особую роль будут играть решения, принятые сегодня. Это хороший день для стартов, просмотра планов и постановки новых целей.

Энергия дня способствует активности, творчеству и обновлению. То, что вы начнете сейчас, будет иметь большее влияние, чем кажется на первый взгляд.

Таропрогноз на 1 июля 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Овнам день приносит новую энергию, любопытную идею или возможность начать важное дело. Не бойтесь действовать первыми.

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Телец — Король Пентаклей

Тельцам день сулит стабильность, финансовую уверенность и хорошие перспективы по делам, связанным с работой.

Близнецы — Влюбленные

Близнецам придется сделать немаловажный выбор. Он может относиться к отношениям, новым возможностям или жизненному направлению.

Рак — Королева Кубков

Ракам следует максимально доверять интуиции. Ваши эмоции станут точным индикатором правильного решения.

Лев — Солнце

Львам выпадает одна из сильнейших карт бревна. День принесет хорошие новости, внутреннюю силу и благоприятные обстоятельства.

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Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам день способствует работе, развитию навыков и закреплению профессиональных результатов.

Весы — Колесо Фортуны

Весам день приносит неожиданные изменения. То, что сегодня будет казаться хаотичным, очень скоро покажет свою пользу.

Скорпион — Смерть

Скорпионам пора окончательно завершить старую историю. Июль начинается для вас с глубокой внутренней трансформации.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам день приносит активность, энергию и желание быстро двигаться вперед. Важно не торопиться слишком сильно.

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Козерог — Император

Козорогам день позволяет укрепить позиции и взять под контроль ситуацию, которая долго оставалась нестабильной.

Водолей — Звезда

Водолей день приносит вдохновение, новые перспективы и ощущение, что впереди открывается правильный путь.

Рыбы — Девятка Кубков

Рыбам день доставляет удовольствие, хорошие новости и приятное чувство внутренней гармонии.

Кому повезет 1 июля

Львы, Водолеи и Тельцы могут получить больше положительных новостей, поддержку и новые возможности.

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Кому следует быть внимательными

Близнецам, Скорпионам и Стрельцам следует не спешить с решениями и разрешить событиям развиваться естественно.

Общий прогноз на день

1 июля 2026 г. станет днем старта нового этапа. Карты Таро показывают, что многие знаки зодиака сейчас входят в период, когда старые сценарии окончательно завершаются, а новые возможности уже начинают формировать будущее.

Главный урок этого дня – не бояться начинать заново. Именно первый день июля может стать точкой отсчета для больших изменений, которые вы почувствуете очень скоро.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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