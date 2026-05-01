Таропрогноз на 1 мая 2026 г.: день новых начал и неожиданных шансов

Карты Таро / © ТСН.ua

1 мая — символический день начала нового цикла. Карты Таро указывают: энергия обновления уже ощутима, и многие знаки зодиака получат шанс изменить направление своей жизни.

Это день возможностей, но не все они будут очевидны. Важно уметь увидеть шанс там, где другие его не замечают и не бояться сделать первый шаг.

Таропрогноз на 1 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Овнам выпадает мощный старт. Это день новых идей, энергии и решительности. Если вы давно хотели начать что-то новое — время пришло.

Телец — Король Пентаклей

Тельцам день приносит стабильность и уверенность. Вы можете укрепить свои позиции в финансах или работе.

Близнецы — Двойка Кубков

Близнецам день приносит гармонию в отношениях. Возможно новое знакомство или важный разговор.

Рак — Четверка Мечей

Ракам следует сделать паузу. День не для активных действий, а для восстановления и переосмысления.

Лев — Солнце

Львам выпадает один из лучших дней. Успех, радость и поддержка помогут вам добиться желаемого.

Дева — Семерка Пентаклей

Девам придется ждать результатов. Вы уже сделали многое, и сейчас важно не спешить.

Весы — Справедливость

Весам придется принимать честные решения. День требует объективности и баланса.

Скорпион — Смерть

Скорпионам следует быть готовыми к трансформации. Завершение одного этапа откроет новый.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам день приносит движение и желание действовать. Важно не торопиться настолько, чтобы потерять контроль.

Козерог — Император

Козорогам день приносит контроль и стабильность. Вы сможете справиться с любой ситуацией.

Водолей — Звезда

Водолей день приносит надежду и вдохновение. Вы увидите перспективу и новые возможности.

Рыбы — Луна

Рыбам следует доверять интуиции, но не поддаваться страхам. Не все будет очевидно.

Кому повезет 1 мая

Овны, Львы и Водолеи могут получить наилучшие возможности, вдохновение и положительные изменения.

Кому следует быть осторожными

Скорпионам, Рыбам и Девам следует избегать поспешных решений и эмоциональных колебаний.

Общий прогноз на день

1 мая 2026 года — это день начала. Он может стать точкой отсчета для новых событий и перемен.

Карты Таро показывают: именно сейчас многие знаки зодиака получают шанс сделать первый шаг к новой жизни. Главное – не бояться этого шага.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров