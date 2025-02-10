Таропрогноз на 10-16 февраля 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько столетий назад, в XXI веке стали фактически символом новой эпохи — движения в культуре, религии, философии, науке. Речь идет о росте значения индивидуального мировосприятия в духовных исканиях и смешении разнородных культурных, религиозных и научных традиций. На развитие карт Таро имело влияние и христианство, и язычество, поэтому этот инструмент для гадания смело можно назвать атрибутом New Age, ведь если вы не гадаете на картах, то точно слышали о них или видели в фильмах.

А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на следующую неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка мечей"

Эта карта свидетельствует о душевной ране, отказе и определенном разочаровании. Для начала вам нужно уяснить проблему. Сейчас следует, чтобы состоялся триумф логики над эмоциями. А кто-то, может быть, и разорвет отношения. Вам нужно избавиться от внутренней боли и осознать болезненную правду.

Также нужно принять решение, принятое вопреки чувствам.

Следует быть начеку, ведь не исключен обман от близкого человека и плохое отношение окружающих. Помните, что любые знания приносят уныние. Не исключена сильная ревность и желание сделать больно другим.

Также эта карта свидетельствует о сильной мужской сексуальной энергии.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклей"

Эта карта Таро рассказывает, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите великолепного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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