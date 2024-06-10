Таропрогноз на 10-16 июня 2024 года: что звезды нам предсказывают

Карты Таро появились в Средневековой Европе, а в качестве средства для гадания их стали использовать с конца XVIII века. Оккультисты называли их ключом к ответам на все вопросы. Часто это правда, ведь даже психологи сейчас используют их в своей работе, особенно для работы с подсознательным.

Узнайте, что ожидает вас в предстоящей неделе с помощью тарологического прогноза на последний месяц осени от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она рассказывает о достижении вершины, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, желании следовать новым ориентирам, знаниям, когда нужно действовать, предвидению будущих событий, началу нового путешествия, осознанию своих намерений, пониманию смысла своих действий.

Это очень творческая карта, призывающая исследовать собственные возможности. Сейчас вы преодолели определенный этап в своей жизни, поэтому следует оглянуться вокруг, чтобы двигаться дальше, прежде чем выбрать новый путь.

Сейчас пора подумать, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Следует применить свои знания об этом мире и показать другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы должны смело двигаться вперед.

Эта карта сообщает о коммуникациях, щедрости, счастье, игре, творчестве и росте. Она свидетельствует о новой дружбе, избавлении от иллюзий и полной ясности, вере в себя, больших успехах и достижениях, материальном счастье.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Двойка жезлов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Двойка жезлов" представляет масть жезлов, символизирующих страсть, действенность и желание развития.

Эта карта говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.

Также следует расширять собственные горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также: