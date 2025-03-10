Таропрогноз на 10-16 марта 2025 года: что карты нам предвещают

Таро – это карточная колода с четко выраженной структурой. Карты Таро появились около 1430 г. в Италии. Сначала они использовались для салонных игр, однако позже добавились эзотерические и символические трактовки. Современный бум на карты Таро охватил планету в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

Таро не показывает будущее. Каждый день мы делаем сотни и тысячи выборов, а потому спрогнозировать наше будущее невозможно. Возможно только найти точки на нашем жизненном пути, которые необходимо пройти, чтобы гармонично развиваться дальше. Для этого и служат Таро, чтобы дать вам подсказку, как действовать дальше, а вы сможете после этого проанализировать свои поступки и создать своеобразный план действий на будущее.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе -10-16 марта 2025 — в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка жезлов"

Это – карта победы. Она свидетельствует о гордости, наградах и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это – карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасным. Подтвердит свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только самый сильный. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-то другое, например, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Четверка пентаклей"

Эта карта, которая тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность избранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и алчности.

Она говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, потому что в этом нуждается наше "эго".

Карта Таро рекомендует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием грядущего. Также она рассказывает о том, что следует избавиться от скупого и алчного человека рядом с вами, который мешает вам развиваться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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