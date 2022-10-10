Таропрогноз на 10-16 октября 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекаю человечество своей мистикой и магией. Они окутаны многочисленными легендами и повествованиями, однако на самом деле являются своеобразной энциклопедией символов, по которой гадалки толкуют символы, зашифрованные в этих картах.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – 10-16 октября 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Маг"

Эта карта рассказывает об инициативе, мотивации, полном осознании и действиях. Она сообщает об активной жизненной позиции, самореализации, знании, которое является ключом к успеху, целеустремленности. Однако не следует думать о том, что вы знаете все на свете. Эта карта символизирует связь между внутренним и внешним миром и напоминает о том, что подсознательные желания могут изменить ход событий.

Сейчас нужно стать гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Вы также можете стать руководителем для друга или партнера, чтобы помочь им сделать верный выбор. Вашим главным союзником должна стать сильная самомотивация, которая поможет вдохновлять других своими идеями.

Также эта карта свидетельствует о сильной мужской сексуальной энергии.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Двойка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Эта карта свидетельствует о том, насколько важна гибкость мышления и умение приспосабливаться к изменениям. Она символизирует, что для преодоления любых трудностей важно умение ухватиться за любой шанс. Посмотрите на жизнь с улыбкой и вам станет легче найти новые способы решать старые проблемы. Приспосабливайтесь к внешней среде и вы наработаете свой путь достижения поставленных целей.

Вы начнете чувствовать уверенность в своих талантах и умениях, а значит, и в самом себе. Не дайте изменениям застигнуть вас внезапно, внимательно следите за всем, что может вывести вас из равновесия.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь кубков"

Эта карта, тоже принадлежащая к картам двора, рассказывает о темпераментности, романтичности и поиске поддержки в ваших делах. Чтобы двигаться дальше, вам необходимо стать эмоционально раскрепощенными и научиться немного спасать других в критических ситуациях. Однако следует быть осторожными с преувеличением своих чувств, ведь можете впасть в депрессию.

Убедитесь, что все ваши добрые намерения, обещания и порывы честны, не иллюзорны. Хорошо обдумайте свою роль сейчас. Не воспринимайте все близко к сердцу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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