Таропрогноз на 10-16 января 2022 года: что карты нам предвещают

Таропрогноз на 10-16 января 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро в критические моменты дают нам уверенность в своих действиях.

Карты появились еще в Средневековье, но с тех пор есть немало поклонников, ведь это достаточно точное, с точки зрения эзотерики, средство для предсказания предполагаемого будущего. А около ста лет назад к Таро вернулась прежняя слава и с тех пор интерес к картам не утихает. Ежегодно специалисты выпускают немало бревен этих карт, которые базируются на двух школах – французской и английской.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 10-16 декабря – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о желании двигаться вперед, действия, новости и новые возможности. Она подсказывает, что следует выбрать правильные приоритеты, понять свои намерения, получить важное сообщение, начать быстрое развитие. Сейчас вам следует объяснить ситуацию и определиться, что делать дальше.

Эта карта символизирует незаконченное движение. Он непрерывный, быстрый и исступленный. Это движение скорее интеллектуальное, чем реальное. Она отвечает за интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенные события.

Она предполагает, что следует выбрать приоритеты, чтобы прояснить неопределенность ситуации или понять, верны ли ваши действия в данный момент.

В то же время, эта карта Таро подсказывает о необходимости быстрых и решительных действий. Она учит, что желаемое можно достичь только быстрыми и решительными действиями. Ваш разум открыт для любых возможностей, которая поможет разобраться в ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка мечей"

Эта карта, которая тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о важности передышки, временном убежище, ожидании, перемирии, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств.

Она рассказывает, что нужно найти моменты для уединения и спокойствия, найти свое место в этом мире, спокойствие, взгляд на ситуацию с другой стороны, восстановление сил, критическую оценку своих целей, отказ от борьбы.

Эта карта Таро подсказывает, что сейчас многое не позволяет вам двигаться дальше. Вы чувствуете себя в тупике со своими страхами и неуверенностью, вызванной неудачами, болью, разочарованием. Нужно трезво обдумать свои страхи, и они исчезнут.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Четверка пентаклей"

Эта карта, которая тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность выбранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и алчности.

Она говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, потому что в этом нуждается наше "эго".

Карта Таро советует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием будущего. Также она рассказывает о том, что следует избавиться от скупого и алчного человека рядом с вами, который мешает вам развиваться.

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