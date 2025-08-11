- Дата публикации
Таропрогноз на 11-17 августа 2025: что карты нам предвещают
На этой неделе карты Таро рекомендуют искать гармонию между скоростью и осознанностью. Баланс станет вашим ключом к успеху: вовремя остановиться, когда нужно обдумать, и смело действовать, когда наступит момент.
На этой неделе карты Таро подсказывают, что успех придет к тем, кто сможет совместить действие и спокойствие. В период с 11 по 17 августа 2025 г. интуиция, гибкость и внутреннее равновесие помогут пройти любые вызовы и использовать возможности на максимум.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Таротема недели – двойка пентаклей. Это символ умения совмещать несколько важных дел одновременно, не теряя внутреннего равновесия. Гибкость, открытость и готовность к переменам помогут вам пройти этот период уверенно и без чрезмерного стресса.
Прогноз для знаков зодиака
Овен — Повешенный (перевернутый)
Вы выходите из состояния застоя и начинаете действовать решительно. Пора использовать накопленный опыт для движения вперед.
Телец — Императрица
Неделя благоприятна для творчества, семейных дел и заботы о себе. Живите в гармонии с естественными ритмами.
Близнецы — Солнце
Наступает период ясности и радости. Ваш оптимизм станет магнитом для приятных событий.
Рак — туз кубков
Новые эмоциональные горизонты открываются перед вами: это может быть начало отношений, вдохновение или глубокий духовный опыт.
Лев — Сила
Вы сможете повлиять на ситуацию, сочетая уверенность и щекотливость. Самоконтроль станет вашим преимуществом.
Дева — Пятерка пентаклей (перевернута)
Период нехватки или трудностей уходит в прошлое. Ожидайте поддержки или восстановления стабильности.
Весы — Дурак
Время для нового начала и неожиданных приключений. Доверяйте внутреннему голосу, даже если путь еще не вполне ясен.
Скорпион — Император
Структурированность и дисциплина помогут вам реализовать амбициозные планы.
Стрелец — восьмерка жезлов
События будут развиваться быстро – готовьтесь принимать решения без промедлений.
Козорог — Умеренность
Важно сохранять баланс между действием и отдыхом для достижения внутренней гармонии.
Водолей — Верховная жрица
Прислушайтесь к интуиции, она поможет увидеть скрытые детали и избежать ошибок.
Рыбы — Шестерка кубков
Милые воспоминания или встреча из прошлого принесут теплые эмоции и напомнят о важных ценностях.
Эти семь дней подталкивают к осознанным решениям, гармонии и умению держать баланс. Прислушайтесь к себе – и путь откроется сам.
