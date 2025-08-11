ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
49
Время на прочтение
2 мин

Таропрогноз на 11-17 августа 2025: что карты нам предвещают

На этой неделе карты Таро рекомендуют искать гармонию между скоростью и осознанностью. Баланс станет вашим ключом к успеху: вовремя остановиться, когда нужно обдумать, и смело действовать, когда наступит момент.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

На этой неделе карты Таро подсказывают, что успех придет к тем, кто сможет совместить действие и спокойствие. В период с 11 по 17 августа 2025 г. интуиция, гибкость и внутреннее равновесие помогут пройти любые вызовы и использовать возможности на максимум.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Таротема недели – двойка пентаклей. Это символ умения совмещать несколько важных дел одновременно, не теряя внутреннего равновесия. Гибкость, открытость и готовность к переменам помогут вам пройти этот период уверенно и без чрезмерного стресса.

Прогноз для знаков зодиака

  • Овен Повешенный (перевернутый)
    Вы выходите из состояния застоя и начинаете действовать решительно. Пора использовать накопленный опыт для движения вперед.

  • Телец Императрица
    Неделя благоприятна для творчества, семейных дел и заботы о себе. Живите в гармонии с естественными ритмами.

  • Близнецы Солнце
    Наступает период ясности и радости. Ваш оптимизм станет магнитом для приятных событий.

  • Рак туз кубков
    Новые эмоциональные горизонты открываются перед вами: это может быть начало отношений, вдохновение или глубокий духовный опыт.

  • Лев Сила
    Вы сможете повлиять на ситуацию, сочетая уверенность и щекотливость. Самоконтроль станет вашим преимуществом.

  • Дева Пятерка пентаклей (перевернута)
    Период нехватки или трудностей уходит в прошлое. Ожидайте поддержки или восстановления стабильности.

  • Весы Дурак
    Время для нового начала и неожиданных приключений. Доверяйте внутреннему голосу, даже если путь еще не вполне ясен.

  • Скорпион Император
    Структурированность и дисциплина помогут вам реализовать амбициозные планы.

  • Стрелец восьмерка жезлов
    События будут развиваться быстро – готовьтесь принимать решения без промедлений.

  • Козорог Умеренность
    Важно сохранять баланс между действием и отдыхом для достижения внутренней гармонии.

  • Водолей Верховная жрица
    Прислушайтесь к интуиции, она поможет увидеть скрытые детали и избежать ошибок.

  • Рыбы Шестерка кубков
    Милые воспоминания или встреча из прошлого принесут теплые эмоции и напомнят о важных ценностях.

Эти семь дней подталкивают к осознанным решениям, гармонии и умению держать баланс. Прислушайтесь к себе – и путь откроется сам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie