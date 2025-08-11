Таропрогноз на 11-17 августа 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

На этой неделе карты Таро подсказывают, что успех придет к тем, кто сможет совместить действие и спокойствие. В период с 11 по 17 августа 2025 г. интуиция, гибкость и внутреннее равновесие помогут пройти любые вызовы и использовать возможности на максимум.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Таротема недели – двойка пентаклей. Это символ умения совмещать несколько важных дел одновременно, не теряя внутреннего равновесия. Гибкость, открытость и готовность к переменам помогут вам пройти этот период уверенно и без чрезмерного стресса.

Реклама

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Повешенный (перевернутый)

Вы выходите из состояния застоя и начинаете действовать решительно. Пора использовать накопленный опыт для движения вперед.

Телец — Императрица

Неделя благоприятна для творчества, семейных дел и заботы о себе. Живите в гармонии с естественными ритмами.

Близнецы — Солнце

Наступает период ясности и радости. Ваш оптимизм станет магнитом для приятных событий.

Рак — туз кубков

Новые эмоциональные горизонты открываются перед вами: это может быть начало отношений, вдохновение или глубокий духовный опыт.

Лев — Сила

Вы сможете повлиять на ситуацию, сочетая уверенность и щекотливость. Самоконтроль станет вашим преимуществом.

Дева — Пятерка пентаклей (перевернута)

Период нехватки или трудностей уходит в прошлое. Ожидайте поддержки или восстановления стабильности.

Весы — Дурак

Время для нового начала и неожиданных приключений. Доверяйте внутреннему голосу, даже если путь еще не вполне ясен.

Скорпион — Император

Структурированность и дисциплина помогут вам реализовать амбициозные планы.

Стрелец — восьмерка жезлов

События будут развиваться быстро – готовьтесь принимать решения без промедлений.

Козорог — Умеренность

Важно сохранять баланс между действием и отдыхом для достижения внутренней гармонии.

Водолей — Верховная жрица

Прислушайтесь к интуиции, она поможет увидеть скрытые детали и избежать ошибок.

Рыбы — Шестерка кубков

Милые воспоминания или встреча из прошлого принесут теплые эмоции и напомнят о важных ценностях.

Эти семь дней подталкивают к осознанным решениям, гармонии и умению держать баланс. Прислушайтесь к себе – и путь откроется сам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.