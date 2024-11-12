Таропрогноз на 11-17 ноября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро долго верны помощникам людей в поисках истины и вероятного будущего. Также они позволяют заглянуть в недалекое прошлое и понять, почему мы поступили так, а не иначе. Благодаря этому инструменту для гадания вы можете узнать больше о своей душе и запланировать дальнейшее развитие.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели — "Семерка кубков"

"Семерка кубков" принадлежит к младшим арканам карт Таро, то есть тем тайнам Таро, рассказывающим о достаточно бытовых вещах в нашей жизни. Масть кубков связана с сердечными делами – любовью и душевными испытаниями. Также она "отвечает" за стихию воды, а в стандартной колоде карт — это червь.

Эта карта говорит о реальности и мечтах. Она призывает в течение следующего месяца задуматься, что для вас реальность, а что мечты? О чем говорят ваши мечты? Мечтаете ли вы о реальном или об иллюзорном? В период кризиса целесообразно пересмотреть свои мечты, чтобы "перетопить" их в горне испытаний.

Если вы находитесь в отношениях или влюблены по уши, то пришло время насладиться вашими чувствами. Однако следует быть осторожными и не смотреть на все вокруг из-за "розовых очков" любви, чтобы не попасть в сладкие сети иллюзий.

Чаще прислушивайтесь к голосу сердца. Фантазируйте, и тогда картинки по вашему представлению будут иметь шанс обрасти плотью. Идите по пути желаний.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Масть жезлов в картах Таро свидетельствует о работе и страсти к ней, движении и развитии, возможности новых перспектив и открытии новых горизонтов. А именно эта карта свидетельствует о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она говорит о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.