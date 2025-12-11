Таропрогноз на 11 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина декабря — период, когда события ускоряются, а внутренние ощущения становятся более четкими. Таро на 11 декабря подсвечивает те сферы, где нужна смелость, мудрость или отпуск. Для одних знаков день обещает прорыв и вдохновение, для других необходимо замедлиться и пересмотреть собственные решения. Этот день работает как точка фокусировки: показывает реальные настроения, скрытые мотивы и правильное направление движения перед финальным рывком года.

Овен — Паж Жезлов

День новых импульсов и идей. Вы можете получить предложение, новость или вдохновение, что подтолкнет к действию. Хорошее время для креатива и смелых инициатив.

Телец — Девятка Пентаклей

Стабильный, приятный денек. Вы почувствуете результаты своего труда и можете позволить себе немного комфорта. Возможно финансовое поступление или приятная покупка.

Близнецы — Пятерка Мечей

Остерегайтесь конфликтов и споров. День может принести эмоциональные обострения или недоразумения. Не беритесь доказывать свою правоту – это не принесет выгоды.

Рак — Королева Жезлов

Энергичность, уверенность и лидерское настроение. Вы легко справитесь с задачами и сможете вдохновить других. Добрый день для смелых шагов и продвижения по делам.

Лев — Восьмерка Кубков

Пора отпустить то, что больше не служит вам. Возможна внутренняя потребность дистанцироваться или изменить направление. День для важных внутренних решений.

Дева — Двойка Мечей

Вы стоите перед выбором или ситуацией, где нужно дать ответ. Не торопитесь – сбалансируйте аргументы. Важно снять внутренние блоки, чтобы увидеть истину.

Весы — Королева Пентаклей

День заботы о ресурсах, доме и стабильности. Вы получаете поддержку или сами становитесь опорой для других. Хорошо заниматься бытовыми и финансовыми делами.

Скорпион — Пятерка Кубков

Возможен спад настроения из-за воспоминаний или переживаний. Карта советует не зацикливаться на потере – впереди есть новые возможности. Посмотрите на ситуацию с другой стороны.

Стрелец — Десятка Жезлов

Вы можете почувствовать усталость или перегрузку делами. Пора делегировать и не тянуть все самостоятельно. Старайтесь освободить пространство перед завершением года.

Козерог — Правосудие

День справедливых решений, документов, балансировки. Возможны формальные встречи, решения юридических или рабочих вопросов. Объективность – ваш ключ.

Водолей — Повешенный

День остановки и переоценки. Действия могут замедлиться, но это принесет новый взор на ситуацию. Не сопротивляйтесь — пауза сейчас работает на вас.

Рыбы — Король Кубков

Эмоциональная мудрость и гармония. Вы легко справитесь со сложными разговорами, сможете поддержать других или получить поддержку сами. Хороший день для творчества и интуитивной работы.

Декабрь 2025 года указывает на ключевые переходы: ясность и решение для одних, глубокая работа с внутренним миром – для других, а для кого-то – вдохновение, спокойствие и чувство завершенности. Карты дают четкий ориентир: завершить год следует осознанно, не спеша, слушая внутренний голос и выбирая, что укрепляет ваш путь в 2026 году.

