Таропрогноз на 12-17 декабря 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекаю человечество своей мистикой и магией. Они окутаны многочисленными легендами и повествованиями, однако на самом деле являются своеобразной энциклопедией символов, по которой гадалки толкуют символы, зашифрованные в этих картах.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в декабре 2022 года с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она рассказывает о достижении вершины, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, желании следовать новым ориентирам, знаниям, когда нужно действовать, предвидению будущих событий, началу нового путешествия, осознанию своих намерений, пониманию смысла своих действий.

Это очень творческая карта, призывающая исследовать собственные возможности. Сейчас вы преодолели определенный этап в своей жизни, поэтому следует оглянуться вокруг, что двигаться дальше, прежде чем выбрать новый путь.

Сейчас пора подумать, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Следует применить свои знания об этом мире и показать другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы должны смело двигаться вперед.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Солнце"

Эта карта сообщает о коммуникациях, щедрости, счастье, игре, творчестве и росте. Она свидетельствует о новой дружбе, избавлении от иллюзий и полной ясности, вере в себя, больших успехах и достижениях, материальном счастье.



Пора показать себя и осуществить мечты. Это положительная карта, означающая успех и счастье. "Солнце" наполняет нас положительными мыслями, которые помогут достичь цели. Архетипично Солнце представляет смелость, энергичность, глубокое понимание и проникновение в сущность событий. Нужно двигаться вперед.

Следует ожидать большой любви, радости и освобождения от прошлых страхов и сомнений. Однако не нужно слишком гордиться своей славой, чтобы не обращать внимания на других.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Отшельник"

Эта карта рассказывает о проницательности, здравомыслии. Она намекает на поиск внутренней мудрости, желание добраться правды любой ценой, желание к одиночеству, потребность в самоанализе, поиск направления и руководства в жизни и т.д.

Сейчас вам нужно искать ответы внутри себя, сделать определенное подведение итогов, взять перерыв в погоне, которая называется жизнью, отказаться от чужих мыслей, чтобы руководствоваться собственными. Эта карта свидетельствует и о том, что все следует тщательно взвесить, чтобы сделать правильный выбор.

Теперь вам необходимо исцеление души, чтобы завоевывать новые высоты. Доверяйте себе, чтобы выйти из тьмы. Прислушайтесь к совету доброго друга, члена семьи или мудрого наставника.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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