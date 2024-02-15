Таропрогноз на 12-18 февраля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро является самой знаменитой и загадочной из всех известных систем гаданий. До сих пор неизвестно как точное время, так и место появления этих карт. Существует немало гаданий, использующих методику Таро. С помощью этой таинственной системы гадания и самопознания можно узнать больше о своем будущем.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 12-18 февраля 2024 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 12-18 февраля 2024 года "Император"

Эта карта свидетельствует о власти, авторитете, лидерстве и силе разума. Не исключено, что на этой неделе на вас будет влиять родительская фигура. Возможно, вам следует внимательнее присмотреться к отношениям ваших родителей, а возможно проработать комплексы и страхи, связанные с отцовством, чтобы двигаться дальше.

Сейчас вы можете быть немного глухим к чужим чувствам. Вас может увлечь самообман и догматизм. Потому хаос вокруг вас следует гармонизировать. Контролируйте ситуацию в отношениях, а не пускайте ее на самотек. Стремитесь к стабильности и безопасности.

Но в то же время не стоит становиться слишком упрямым, ведь вы хотите, чтобы все было согласно вашим правилам. Помните о том, что благодаря решительности вы сможете достичь целей.

Карта недели 12-18 февраля 2024 года "Семерка жезлов"

Эта карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это значит, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя. Вам нужно крепко стоять на ногах, чтобы защищать свои права и мнения. Также возможны моменты жесткой критики и провокаций.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 12-18 февраля 2024 года — "Тройка пентаклей"

Эта карта говорит о том, что вам сейчас понадобится профессионализм, работа в команде и тщательное планирование. Эта карта Таро рассказывает и о возможностях для профессионального роста, получения материальных благ, грамотной стратегии, осознании собственного потенциала и сотрудничестве с людьми.

На это следует обратить внимание, ведь успех гарантирован именно доверию и сотрудничеству с другими людьми. Хорошая организация — лучший способ добиться успеха. Следует сконцентрироваться на собственных навыках, знаниях и профессиональном росте. Радуйтесь своим успехам.

Правда, не стоит слишком концентрировать внимание на деталях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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