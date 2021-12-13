Таропрогноз на 13-19 декабря 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Издавна люди хотят узнать свое будущее, а потому во всех культурах мира есть немало способов для этого. Например, украинские девушки гадали на варениках, а римские жрецы — за полетами птиц и внутренностей животных. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 13-19 декабря – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Солнце"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдите от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

Перед вами чистая страница. Поверьте в то, что некоторые проблемы в отношениях, если они есть, решатся быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этой недели поразмышляйте над тем, можете спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и тешитесь. Любите жизнь и будет принимать себя такой, какой вы есть.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклей"

Эта карта Таро рассказывает, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите великолепного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хищников. Сейчас вы очутились в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих нуждах, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Также читайте Как без потерь выйти из коридора затмений: эзотерические советы

Кризис – это продуктивное состояние, нужно только убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклей"

Эта карта говорит о небольшом прогрессе в сфере финансов. Поэтому, для того чтобы двигаться вперед, вы должны выяснить, что не дает вам двигаться дальше. Переведите ваше поведение на более зрелый уровень. Если вы будете умело двигаться, выдержите этот экзамен судьбы.

Не ходите по кругам. Примите этот кризис как проверку ваших возможностей, благодаря чему вы станете мудрее и сильнее. Докажите себе и другим, что решились преодолеть преграды, перед которыми долго останавливались. Используйте ваши способности.

Задумайтесь над тем, как вы можете использовать свои возможности. В какой сфере вам нужно доказать свою квалификацию, чтобы получить значительный финансовый результат, как далеко вы зашли. Прежде чем танцевать на канате, сначала научитесь на нем ходить.

Читайте также:

Гадание на Андрея: безопасна ли эта традиция и как ворожить в современных условиях