Таропрогноз на 13 -19 ноября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро уже много времени фигурируют в фильмах и книгах. За этим стоят десятки и сотни лет гадания на этом инструменте для оккультных практик. Сейчас картами Таро используют не только гадалки, но психологи и психотерапевты, используя эти интересные изображения на картоне в виде метафорических карт. Для того чтобы узнать больше о вероятном будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Двойка жезлов"

Эта карта рассказывает о достижениях, смелости, мирских желаниях и личной силе. В отношениях вас обманчиво может увлечь ощущение всесильности. Также не исключено, что вы убеждаете других людей в своих талантах. Смело отстаивайте свою точку зрения, чтобы оставить след на земле. Вам нужно быть одновременно гибкими и настойчивыми. Подхватывайте новые идеи, расширяйте новые горизонты, но пройдите испытания на зрелость суждений.

Возможно, вас увлечет эйфория, словно от нескольких бокалов шампанского, и вы будете уверены в том, что вы можете сказать и сделать то, на что были неспособны раньше. Однако не стоит быть высокомерным и напыщенным. Но и пора проявить инициативу.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта, принадлежащая младшим арканам Таро, рассказывает о чистоте. правду, объективность, честность и справедливость. Она намекает, что нужно избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять явления, осознавать, что хорошо, а что – плохо, столкнуться лицом к лицу с реальностью, анализировать свою мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Что-то в вашей душе сейчас требует значительного выражения, речь идет о желании выделяться из толпы или потребности в справедливости. Эта карта свидетельствует и о том, что нужно воспользоваться логикой и внутренней уверенностью в противостоянии с разнообразными жизненными трудностями. Доверяйте себе, не сомневайтесь во внутренних стремлениях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Эта карта также говорит о решимости и максимальной честности, в том числе – и с самим собой. Вы столкнетесь с испытаниями, но когда вы их преодолеете, то максимально улучшите вашу жизнь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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