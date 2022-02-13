Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Таропрогноз на 14-20 февраля 2022: что карты нам предвещают

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Таропрогноз на 14-20 февраля 2022: что карты нам предвещают

ТСН.ua

Карты Таро озвучивают ответы на волнующие нас вопросы.

Карты Таро давно завоевали свое почетное место среди инструментов для гадания, ведь они прочат вероятное будущее, дают подсказки, успокаивают в трудные времена своими вдохновляющими посланиями. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 14-20 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Влюбленные"

©

"Влюбленные" принадлежат к старшим арканам, то есть тайнам Таро. Именно эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и как дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

Пора строить общие планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка жезлов"

©

Эта карта принадлежит к младшим арканам Таро, то есть тайнам Таро, также она представляет стихию жезлов, что символизирует страсть и смелость, желание действовать и менять реальность вокруг себя. Время побед близко. "Шестерка жезлов", принадлежащая младшим арканам Таро, сообщает, что вскоре вы получите признание, победы и награды.

Вы окажетесь в центре внимания, а ваш тяжелый труд будет завершен. Правда, гордость мешает вам смотреть в глаза правде. Чтобы побеждать, не стоит заниматься самолюбованием, вы можете изрядно шлепнуться с вершины, которую завоевали. Немножко смирения ради побед тоже не помешает. Смело смотрите вперед, но будьте осторожны, потому что триумф всегда граничит с проблемами.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Страшный суд"

©

Эта карта представляет так называемые старшие арканы, то есть тайны Таро. Она свидетельствует об освобождении от определенных условностей, важности внутреннего голоса и трансформации. "Страшный суд" рассказывает, что в движении по карьерной лестнице вы можете столкнуться с критикой и осуждением, не исключено, что возможна и расплата за действия, которые вы совершили раньше, поэтому не переоценивайте свои возможности.

В достижениях и промахах не стоит кого-то винить, кроме себя. Добивайтесь целей, которые вы поставили перед собой и не делайте свой выбор сами. Избавьтесь от старых взглядов на работу и карьеру.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация