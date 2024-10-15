Таропрогноз на 14-20 октября 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро пришли к нам из глубин Средневековья, но уже завоевали сердца миллионов поклонников этой мистической системы для прогнозирования будущего.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 14-20 октября 2024 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Дьявол"

Эту карту Таро, принадлежащую к старшим арканам, связывают со знаком знака Козерог, что указывает на скрытую природу этой карты. Эта карта свидетельствует об определенном материализме, иногда жизни во лжи и разнообразных искушениях, невежестве, желании власти и денег, бессознательных инфантильных реакциях, одержимости, отказе от контроля, пагубных привычках, манипулировании окружением, негативном мышлении, ограниченном восприятии.

Архетип дьявола содержит в себе все "плохое" этого мира, в котором мы постоянно ищем что-то "хорошее". Заметим, что "дьявол" происходит от греческого слова, что означает "противник". На самом деле только наш внутренний дьявол и является причиной большинства наших проблем, которые вызваны отсутствием осознания наших действий и иллюзиями.

Эта карта на определенном этапе жизни заставляет нас признать пределы своих возможностей, понять себя и других людей, понять, как нас сковывают узость взглядов или ожидания других людей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компании. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другого.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другой взгляд. Также на жизненном пути вам придется бороться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят по осени считают".

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстности, самоуверенности. "Рыцарь жезлов" – это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она свидетельствует о том, что нужно проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться в сути вопроса, а потому станете слишком импульсивными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.