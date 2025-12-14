- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 3 мин
Таропрогноз на 14 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
14 декабря становится днем подведения промежуточных итогов и внутренней проверки на честность с собой. Карты Таро указывают, где следует завершить процесс, а где сделать осознанный шаг вперед.
Воскресенье, 14 декабря, проходит под знаком замедления и осмысления. После активной недели появляется необходимость остановиться, разложить мнения по полочкам и понять, что на самом деле имеет значение в канун финальной декады года. Таро в этот день говорит об ответственности за собственные решения, внутренний баланс и готовность отпускать то, что больше не работает. Для многих знаков это станет днем тихих, но важных выводов.
Прогноз Таро на 14 декабря
Овен — Король Мечей
Четкость, рациональность и холодный разум. День требует логики и трезвых решений. Хорошее время для анализа, планирования и серьезных бесед без эмоций.
Телец — Шестерка Пентаклей
Баланс обмена. Вы либо получаете помощь, либо сами становитесь поддержкой. День о справедливом распределении ресурсов и благодарности.
Близнецы — Двойка Кубков
Гармоническое взаимодействие, поддержка, искренний контакт. День благоприятен для примирений, партнерских разговоров и теплых встреч.
Рак — Король Кубков
Эмоциональная зрелость и покой. Вы можете держать баланс даже в сложных темах. Хороший день для откровенных, но спокойных разговоров.
Лев — Пятерка Жезлов
Возможны мелкие конфликты или соперничество. День советует не втягиваться в борьбу за первенство, если у него нет реальной ценности.
Дева — Девятка Кубков
Удовольствие, внутренний комфорт и ощущение «мне достаточно». Хороший день для отдыха, приятных мелочей и благодарности себе.
Весы — Тройка Мечей
Эмоциональная правда может быть болезненной. День для честности, даже если она неприятна. Это очищение, ведущее к облегчению.
Скорпион — Туз Пентаклей
Новый шанс в материальной или практической сфере. День подходит для старта дел, планирования бюджета или важных решений.
Стрелец — Восьмерка Жезлов
Ускорение событий, новости, движения. Возможны скорые ответы или неожиданные предложения. День динамичный и продуктивный.
Козерог — Четверка Пентаклей
Потребность удержать контроль. Карта советует проверить, не держитесь ли вы за что-нибудь слишком крепко. Баланс между безопасностью и открытостью – ключевой.
Водолей — Семерка Пентаклей
Ожидание результатов. Вы уже многое сделали, теперь нужно терпение. День для оценки промежуточных итогов.
Рыбы — Рыцарь Кубков
Романтическое, чувствительное настроение. День способствует мягкому общению, творчеству, проявлению чувств и заботы.
14 декабря – день внутренней честности и эмоционального баланса. Карты Таро подсказывают, что сейчас важно не торопиться, а внимательно посмотреть на свои чувства, решения и намерения. Для одних знаков это день гармонии, для других момент непростой, но необходимой правды. Именно такие дни помогают завершать год осознанно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.