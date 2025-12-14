Таропрогноз на 14 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Воскресенье, 14 декабря, проходит под знаком замедления и осмысления. После активной недели появляется необходимость остановиться, разложить мнения по полочкам и понять, что на самом деле имеет значение в канун финальной декады года. Таро в этот день говорит об ответственности за собственные решения, внутренний баланс и готовность отпускать то, что больше не работает. Для многих знаков это станет днем тихих, но важных выводов.

Прогноз Таро на 14 декабря

Овен — Король Мечей

Четкость, рациональность и холодный разум. День требует логики и трезвых решений. Хорошее время для анализа, планирования и серьезных бесед без эмоций.

Телец — Шестерка Пентаклей

Баланс обмена. Вы либо получаете помощь, либо сами становитесь поддержкой. День о справедливом распределении ресурсов и благодарности.

Близнецы — Двойка Кубков

Гармоническое взаимодействие, поддержка, искренний контакт. День благоприятен для примирений, партнерских разговоров и теплых встреч.

Рак — Король Кубков

Эмоциональная зрелость и покой. Вы можете держать баланс даже в сложных темах. Хороший день для откровенных, но спокойных разговоров.

Лев — Пятерка Жезлов

Возможны мелкие конфликты или соперничество. День советует не втягиваться в борьбу за первенство, если у него нет реальной ценности.

Дева — Девятка Кубков

Удовольствие, внутренний комфорт и ощущение «мне достаточно». Хороший день для отдыха, приятных мелочей и благодарности себе.

Весы — Тройка Мечей

Эмоциональная правда может быть болезненной. День для честности, даже если она неприятна. Это очищение, ведущее к облегчению.

Скорпион — Туз Пентаклей

Новый шанс в материальной или практической сфере. День подходит для старта дел, планирования бюджета или важных решений.

Стрелец — Восьмерка Жезлов

Ускорение событий, новости, движения. Возможны скорые ответы или неожиданные предложения. День динамичный и продуктивный.

Козерог — Четверка Пентаклей

Потребность удержать контроль. Карта советует проверить, не держитесь ли вы за что-нибудь слишком крепко. Баланс между безопасностью и открытостью – ключевой.

Водолей — Семерка Пентаклей

Ожидание результатов. Вы уже многое сделали, теперь нужно терпение. День для оценки промежуточных итогов.

Рыбы — Рыцарь Кубков

Романтическое, чувствительное настроение. День способствует мягкому общению, творчеству, проявлению чувств и заботы.

14 декабря – день внутренней честности и эмоционального баланса. Карты Таро подсказывают, что сейчас важно не торопиться, а внимательно посмотреть на свои чувства, решения и намерения. Для одних знаков это день гармонии, для других момент непростой, но необходимой правды. Именно такие дни помогают завершать год осознанно.

