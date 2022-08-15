Таропрогноз на 15-21 августа 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, и используется в наши дни преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены в качестве колоды карт, когда они используются для игры или гадания, а также могут быть просто набором графических образов (или даже словесных описаний образов), когда они используются как символы.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 15-21 августа 2022 года "Семерка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, цели, получении преимуществ. Однако сейчас вам может мешать нежелание сдвинуться с места, желание надеяться на собственные силы, брошенный вызов, невозможность твердо сказать "нет", желание уничтожения, растерянность в сложной ситуации. Важно сейчас устоять перед врагами – даже внутренними и не прибегать к бессмысленной борьбе и агрессивному взаимодействию.

Нужно крепко стоять на своих ногах и отстаивать свои права. Сражайтесь с внутренними демонами и страхами. Помните о том, что для отстаивания собственных предубеждений нужна смелость, а для понимания их подлинной ценности – здравомыслие.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 15-21 августа 2022 года "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает новый взгляд на вещи, энтузиазм и шанс. Она свидетельствует о желании идти в новом направлении, радостно воспринимать новые предложения, творческий энтузиазм, честность в делах, проверку собственных сил.

Эта карта подсказывает, что следует начать собственное дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от возможных перспектив. Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Добавьте больше оптимизма и страсти. Откройте себя этим чувством, получите удовольствие от жизни и чем больше уверенности и вдохновения вы вложите в свое дело, тем большего успеха добьетесь. Следует первым протянуть руку и проявить волю, чтобы добиться желаемого.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 15-21 августа 2022 года "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует об подавлении чувств и эмоций. Она рассказывает о том, что вы не хотите смотреть правде в глаза, говорите одно, а делаете другое, отрицаете свои чувства, игнорируете правду, а вас грызут сомнения. Теперь нужно сделать выбор, но вы не хотите его делать.

Сейчас вы пытаетесь отгородиться не только от себя, но от кого-то. Потому нужно научиться быть открытыми, рискованными и не бояться правды.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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