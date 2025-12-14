Таропрогноз на 15–21 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Вторая половина декабря — время, когда большинство событий выходит на завершающий этап. Таро на период 15-21 декабря подсвечивает тему ответственности, внутренней зрелости и готовности отпустить лишнее. Для кого-то это неделя подведения итогов, для кого-то момент окончательного выбора, а для кого-то — неожиданный шанс, который стоит не упустить. Карты советуют двигаться медленнее, но осознанно.

Прогноз Таро на 15–21 декабря

Овен — Император

Неделя контроля, структуры и ответственности. Вам придется взять на себя лидерскую роль или принять окончательное решение. Хороший период для управления, финансов и установления правил.

Телец — Девятка Кубков

Удовольствие, комфорт и внутреннее удовольствие. Вы получаете результат, на который рассчитывали. Хорошая неделя для радости, маленьких вознаграждений и благодарности себе.

Близнецы — Восьмерка Мечей

Внутренние ограничения мешают двигаться вперед. Карта рекомендует поменять взор на ситуацию: выход есть, но он начинается с решения не страшиться.

Рак — Король Пентаклей

Стабильность, надежность и поддержка. Вы либо сами становитесь опорой, либо получаете ее от авторитетного человека. Удачная неделя для финансовых и рабочих вопросов.

Лев — Суд

Пробуждение и выводы. Настает момент честно посмотреть на прошлое и принять решение, которое окажет влияние на будущий год. Возможны знаковые новости.

Дева — Десятка Жезлов

Перегрузка и усталость. Вы взяли на себя слишком много. Неделя требует сбавить темп, делегировать и не тянуть чужие обязанности.

Весы — Умеренность

Баланс и гармонизация. Вы постепенно выравниваете ситуации в отношениях и делах. Не торопитесь – мягкий подход даст наилучший результат.

Скорпион — Дьявол

Соблазнения, зависимости или сложные эмоциональные привязки выходят на поверхность. Карта не пугает, а указывает: пора увидеть правду и освободиться от того, что держит.

Стрелец — Тройка Кубков

Период радости, общения и поддержки. Неделя благоприятна для встреч, праздничных событий, примирений и теплых разговоров.

Козерог — Колесо Фортуны

События меняются быстрее, чем ожидалось. Судьба подбрасывает неожиданный поворот. Будьте гибкими — удача работает на тех, кто не сопротивляется изменениям.

Водолей — Пятерка Пентаклей

Возможно чувство нехватки или сомнений. Карта советует не закрываться: помощь и поддержка рядом, если разрешить ее принять.

Рыбы — Жрица

Неделя интуиции, тишины и ответов. Не все нужно озвучивать. Доверяйте ощущениям, наблюдайте и не торопитесь с выводами.

Неделя 15-21 декабря готовит к завершению года через осознание и очищение. Карты Таро советуют не форсировать события, а внимательно посмотреть на то, что уже созрело в финал. Для одних знаков это период стабильности, для других – внутреннего прорыва или освобождения от старых ограничений. Главное – честность с собой и готовность принять изменения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

