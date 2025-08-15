- Дата публикации
Таропрогноз на 15 августа 2025: равновесие для Тельцов, вдохновение для Водолеев
В этот день Луна в Тельце создает мощную энергию благополучия и ясности. Карты Таро подсказывают: используйте момент, когда ваш внутренний ритм сливается с ритмом Вселенной, именно в таком балансе рождаются новые возможности.
15 августа — это день, когда нужно действовать со спокойствием и открытым сердцем. Карты Таро указывают на необходимость соединить эмоциональный комфорт с решимостью двигаться вперед с уверенностью и ясностью.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака
Овен — Четверка жезлов (перевернута)
Возможен сдвиг в среде, где раньше царила стабильность. Не бойтесь нового – будьте открыты к адаптации.
Телец — Дьявол (перевернутый)
Отказ от внутренних ограничений принесет долгожданное облегчение. Сейчас – время увольнения.
Близнецы — Паж жезлов
Новые предложения или идеи сегодня могут прийти внезапно. Будьте чувствительны к внутреннему огню вдохновения.
Рак — Королева кубков (перевернутая)
Эмоциональное напряжение может потребовать внимания. Облегчение придет через открытый диалог и честные чувства.
Лев — Туз жезлов
Яркое начало нового проекта или события, заряжаемого энергией. День благоприятен для творчества и активности.
Дева — Пятерка мечей
Конфликты могут возникнуть на уровне слов или позиций. Используйте разум, а не упрямство, чтобы сохранить баланс.
Весы — Шестерка жезлов
Сегодняшняя поддержка близких принесет уверенность и чувство победы. Не бойтесь принять волну успеха.
Скорпион — Тройка кубков.
Празднование, новые знакомства и эмоциональная открытость — это то, что может наполнить этот день радостью.
Стрелец — Император
Четкость и структура помогут взять контроль над ситуацией. Ваш авторитет сегодня – ваш ресурс.
Козерог — Пятерка пентаклей (перевернутая)
Энергетическое восстановление после испытаний. Поддержка, приходя, дает новые силы.
Водолей — Верховная жрица
Сегодня интуиция говорит громче логики. Доверьтесь внутреннему знанию – оно покажет путь.
Рыбы — Солнце (перевернутое)
Счастье не исчезло, но требует просмотра подхода. Обретение внутреннего блеска – ваша задача в день.
15 августа 2025 года — день, в котором равновесие между внутренним спокойствием и внешним прагматизмом позволяет действовать уверенно и осмысленно. Таро советует: действуйте с ясностью и эмпатией – и дорога перед вами откроется шире.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
