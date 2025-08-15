Таропрогноз на 15 августа 2025: равновесие для Тельцов, вдохновение для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

15 августа — это день, когда нужно действовать со спокойствием и открытым сердцем. Карты Таро указывают на необходимость соединить эмоциональный комфорт с решимостью двигаться вперед с уверенностью и ясностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака

Овен — Четверка жезлов (перевернута)

Возможен сдвиг в среде, где раньше царила стабильность. Не бойтесь нового – будьте открыты к адаптации.

Телец — Дьявол (перевернутый)

Отказ от внутренних ограничений принесет долгожданное облегчение. Сейчас – время увольнения.

Близнецы — Паж жезлов

Новые предложения или идеи сегодня могут прийти внезапно. Будьте чувствительны к внутреннему огню вдохновения.

Рак — Королева кубков (перевернутая)

Эмоциональное напряжение может потребовать внимания. Облегчение придет через открытый диалог и честные чувства.

Лев — Туз жезлов

Яркое начало нового проекта или события, заряжаемого энергией. День благоприятен для творчества и активности.

Дева — Пятерка мечей

Конфликты могут возникнуть на уровне слов или позиций. Используйте разум, а не упрямство, чтобы сохранить баланс.

Весы — Шестерка жезлов

Сегодняшняя поддержка близких принесет уверенность и чувство победы. Не бойтесь принять волну успеха.

Скорпион — Тройка кубков.

Празднование, новые знакомства и эмоциональная открытость — это то, что может наполнить этот день радостью.

Стрелец — Император

Четкость и структура помогут взять контроль над ситуацией. Ваш авторитет сегодня – ваш ресурс.

Козерог — Пятерка пентаклей (перевернутая)

Энергетическое восстановление после испытаний. Поддержка, приходя, дает новые силы.

Водолей — Верховная жрица

Сегодня интуиция говорит громче логики. Доверьтесь внутреннему знанию – оно покажет путь.

Рыбы — Солнце (перевернутое)

Счастье не исчезло, но требует просмотра подхода. Обретение внутреннего блеска – ваша задача в день.

15 августа 2025 года — день, в котором равновесие между внутренним спокойствием и внешним прагматизмом позволяет действовать уверенно и осмысленно. Таро советует: действуйте с ясностью и эмпатией – и дорога перед вами откроется шире.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.