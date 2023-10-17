Таропрогноз на 16-22 октября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним — решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас на предстоящую неделю с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Перестаньте быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта, принадлежащая младшим арканам Таро, рассказывает о чистоте. правду, объективность, честность и справедливость. Она намекает, что нужно избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять явления, осознавать, что хорошо, а что – плохо, столкнуться лицом к лицу с реальностью, анализировать свою мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Что-то в вашей душе сейчас требует значительного выражения, речь идет о желании выделяться из толпы или потребности в справедливости. Эта карта свидетельствует и о том, что нужно воспользоваться логикой и внутренней уверенностью в противостоянии с разнообразными жизненными трудностями. Доверяйте себе, не сомневайтесь во внутренних стремлениях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Эта карта также говорит о решимости и максимальной честности, в том числе – и с самим собой. Вы столкнетесь с испытаниями, но когда вы их преодолеете, то максимально улучшите вашу жизнь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Четверка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность выбранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и алчности.

"Четверка пентаклов" говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, потому что в этом нуждается наше "эго".

Карта рекомендует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием грядущего. Также эта карта рассказывает о том, что следует избавиться от скупого и алчного человека рядом с вами, который мешает вам развиваться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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