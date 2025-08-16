Таропрогноз на 16 августа 2025: прозрение для Тельцов, спокойствие для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

16 августа — день завершений и первых проблесков нового. Карты Таро подсказывают: пора отпустить лишнее, и разрешить внутренним изменениям стать естественной частью движения вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ежедневный прогноз по знакам зодиака

Овен — Солнце

Ясность, оптимизм и энергия – ваши ключи успеха. Ваш свет сегодня освещает даже дальние горизонты.

Телец — Туз мечей

Момент прозрения для разума: ранее казавшиеся недостижимыми идеи получат крылья.

Весы — Отшельник

Загляните внутрь – ответ на важный вопрос давно у вас. Тишина – ваша сила.

Рак — Паж кубков

Эмоциональное сообщение или творческий толчок могут стать вдохновением нового начала.

Лев — Колесо удачи.

Обстоятельства меняются. Будьте открыты — изменения могут принести неожиданный поворот к лучшему.

Дева — Император

Организованность и контроль помогут сохранить фокус и чувство целостности.

Скорпион — Звезда

Надежда, натхнение и возможность восстановления – ваш сегодняшний источник силы.

Стрелец — Пятерка мечей

Конфликт не всегда путь вперед. Иногда самая большая победа – это мир с самим собой.

Козерог — Шестерка мечей

Переход на другой этап в делах или мышлении — постепенное, но значимое движение вперед.

Водолей — Король пентаклей

Время стабильности и финансовой мудрости. Их счастливый прогноз – в ваших руках.

Рыбы — Колесо удачи (перевернутое)

Изменения могут показаться замедленными. Терпение сегодня – золото.

16 августа это время комплексного прозрения: единство сердца и разума ведет к правильным решениям. Карты призывают обрести внутренний ритм и двигаться с ясностью и благодарностью.

