Таропрогноз на 16 августа 2025: прозрение для Тельцов, спокойствие для Весов

Сегодняшняя энергетика усиливается последней четвертью Луны в Тельце – мощным символом завершения циклов и внутренней силы. Карты Таро советуют: внимательнее присмотритесь к собственному ритму внутреннего и внешнего мира – именно в этой гармонии скрываются успешные возможности.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

16 августа — день завершений и первых проблесков нового. Карты Таро подсказывают: пора отпустить лишнее, и разрешить внутренним изменениям стать естественной частью движения вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ежедневный прогноз по знакам зодиака

  • ОвенСолнце
    Ясность, оптимизм и энергия – ваши ключи успеха. Ваш свет сегодня освещает даже дальние горизонты.

  • ТелецТуз мечей
    Момент прозрения для разума: ранее казавшиеся недостижимыми идеи получат крылья.

  • ВесыОтшельник
    Загляните внутрь – ответ на важный вопрос давно у вас. Тишина – ваша сила.

  • РакПаж кубков
    Эмоциональное сообщение или творческий толчок могут стать вдохновением нового начала.

  • ЛевКолесо удачи.
    Обстоятельства меняются. Будьте открыты — изменения могут принести неожиданный поворот к лучшему.

  • ДеваИмператор
    Организованность и контроль помогут сохранить фокус и чувство целостности.

  • СкорпионЗвезда
    Надежда, натхнение и возможность восстановления – ваш сегодняшний источник силы.

  • СтрелецПятерка мечей
    Конфликт не всегда путь вперед. Иногда самая большая победа – это мир с самим собой.

  • КозерогШестерка мечей
    Переход на другой этап в делах или мышлении — постепенное, но значимое движение вперед.

  • ВодолейКороль пентаклей
    Время стабильности и финансовой мудрости. Их счастливый прогноз – в ваших руках.

  • РыбыКолесо удачи (перевернутое)
    Изменения могут показаться замедленными. Терпение сегодня – золото.

16 августа это время комплексного прозрения: единство сердца и разума ведет к правильным решениям. Карты призывают обрести внутренний ритм и двигаться с ясностью и благодарностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

