Таропрогноз на 17-23 января 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают овладеть собой сложными ситуациями.
Карты Таро – это удивительный инструмент, с которым работают как профессионалы, так и любители. Сейчас карты Таро можно найти и в домах гадалок, и в кабинетах психологов, потому что они "говорят" на языке символов и знаков из глубин нашего подсознания. Именно с помощью них и происходит работа с тонкими струнами души и предсказание предполагаемого будущего.
А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 17-23 января – от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Тройка кубков"
"Тройка кубков" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам этого мистического инструмента для гадания. Масть кубков в картах Таро символизирует любовь и дружбу, страсть и чувства. А именно эта карта Таро сообщает о том, что в отношениях вам следует не забывать о дружбе, ощущениях праздника, командном духе и щедрости.
Также она свидетельствует о достатке и необходимости исцеления вашей души, приятном окружении, возможности получить новых друзей или команду единомышленников. Надейтесь на подарки судьбы. Эта карта предлагает вам делиться своими радостями и оптимизмом с другими людьми, которые разделяют ваши взгляды и идеи.
Она предвещает совместное переживание определенных эмоций, например, такие, как симпатия и сочувствие. Если вы сейчас беспокоитесь о вашей любви, то нужно для начала заняться своими делами, построить гармонию и новые планы, а затем поделиться с партнером новыми чувствами.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Десятка жезлов"
Десятка жезлов — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Масть жезлов в картах Таро свидетельствует о работе и страсти к ней, движении и развитии, возможности новых перспектив и открытии новых горизонтов. А именно эта карта свидетельствует о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виновны в сложившейся ситуации.
Расширьте свое мышление. Перестаньте быть "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Двойка пентаклей"
"Двойка пентаклей" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым секретам карт Таро. Масть пентаклей в картах Таро отвечает за финансы и средства.
А именно эта карта Таро говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.
Также стоит расширять свои горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.
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