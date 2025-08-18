- Дата публикации
Таропрогноз на 18-24 августа 2025: новые начала и внутренний баланс
На этой неделе пойдем в ногу с переменами: карты Таро советуют действовать смело, сохраняя внутреннее равновесие. Интуиция, открытость и готовность к новому — это составляющие, которые помогут сделать эту неделю продуктивной и прозревшей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен — Паж пентаклей
Толчок к обучению и новым проектам. Ваша внутренняя практика и желание роста сегодня критичны.
Телец — Восьмерка пентаклей
Дисциплинированная работа и внимание к деталям ведут к будущему успеху.
Близнецы — Двойка кубков
Глубинная связь с другими может открыть путь эмоциональной гармонии.
Рак — Смерть
Изменения неизбежны и они приходят, чтобы освободить место для чего-то нового.
Лев — Мир
Это день, когда ваш цикл завершается и вы готовы перейти к новому кругу жизни.
Дева — Колесо Фортуны
Благоприятные повороты судьбы – ловите момент и действуйте с оптимизмом.
Весы — Луна (перевернутая)
Иллюзии отступают день для ясности и истинности.
Скорпион — Четверка мечей
Нужно остановиться, чтобы дать себе простор для восстановления и переосмысления.
Стрелец —Рыцарь жезлов
Активное действие и вдохновение ведут вас вперед. Дерзайте – неделю для решительности.
Козерог — Девятка кубков
Эмоциональное удовлетворение и исполнение желаний. То, что вы искали, вот оно рядом.
Водолей — Король кубков
Ваше эмоциональное управление дает силу и глубину в отношениях.
Рыбы — Тройка жезлов
Пора осмотреться и увидеть, как далеко вы зашли – это ваш момент оценить результаты и двигаться дальше.
18–24 августа — неделя пробуждения: нас приветствует энергия новых начал в сочетании с внутренним балансом. Если слушать интуицию, действовать с ясностью и доверять процессу, эта неделя откроет путь к новым вершинам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
