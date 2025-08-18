Таропрогноз на 18-24 августа 2025: новые начала и внутренний баланс

Карты Таро / © ТСН.ua

На этой неделе пойдем в ногу с переменами: карты Таро советуют действовать смело, сохраняя внутреннее равновесие. Интуиция, открытость и готовность к новому — это составляющие, которые помогут сделать эту неделю продуктивной и прозревшей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен — Паж пентаклей

Толчок к обучению и новым проектам. Ваша внутренняя практика и желание роста сегодня критичны.

Телец — Восьмерка пентаклей

Дисциплинированная работа и внимание к деталям ведут к будущему успеху.

Близнецы — Двойка кубков

Глубинная связь с другими может открыть путь эмоциональной гармонии.

Рак — Смерть

Изменения неизбежны и они приходят, чтобы освободить место для чего-то нового.

Лев — Мир

Это день, когда ваш цикл завершается и вы готовы перейти к новому кругу жизни.

Дева — Колесо Фортуны

Благоприятные повороты судьбы – ловите момент и действуйте с оптимизмом.

Весы — Луна (перевернутая)

Иллюзии отступают день для ясности и истинности.

Скорпион — Четверка мечей

Нужно остановиться, чтобы дать себе простор для восстановления и переосмысления.

Стрелец —Рыцарь жезлов

Активное действие и вдохновение ведут вас вперед. Дерзайте – неделю для решительности.

Козерог — Девятка кубков

Эмоциональное удовлетворение и исполнение желаний. То, что вы искали, вот оно рядом.

Водолей — Король кубков

Ваше эмоциональное управление дает силу и глубину в отношениях.

Рыбы — Тройка жезлов

Пора осмотреться и увидеть, как далеко вы зашли – это ваш момент оценить результаты и двигаться дальше.

18–24 августа — неделя пробуждения: нас приветствует энергия новых начал в сочетании с внутренним балансом. Если слушать интуицию, действовать с ясностью и доверять процессу, эта неделя откроет путь к новым вершинам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

