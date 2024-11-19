Таропрогноз на 18-24 ноября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековой Европе, а в качестве средства для гадания их стали использовать с конца XVIII века. Оккультисты называли их ключом к ответам на все вопросы. Часто это правда, ведь даже психологи сейчас используют их в своей работе, особенно для работы с подсознательным.

Узнайте, что ожидает вас 18-24 ноября 2024 с помощью тарологического прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о хорошей жизни, согласии, безопасности, традиционных ценностях. Она рассказывает о жизни по правилам, желании постоянства и стабильности, счастливом семейном союзе, материальной безопасности, желании богатства, расцвете личности, успехе во всем. Но, конечно, помните, что без ваших усилий мечты реальностью не станут.

Все слова, которые ассоциируются с этой картой, описывают наши сокровенные желания. Если в расписании появилась эта карта, то впереди период успеха и процветания. Также вы с готовностью придерживаетесь правил, чтобы добиться своего традиционными методами.

Однако в то же время не нужно попадать в кулич традиций. На самом деле вы очень уязвимы и не любите перемен, поэтому вещи из традиционного общества дают ощущение стабильности. Постоянное только одно – изменения в нашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Двойка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Эта карта свидетельствует о том, насколько важна гибкость мышления и умение приспосабливаться к изменениям. Она символизирует, что для преодоления любых трудностей важно умение ухватиться за любой шанс. Посмотрите на жизнь с улыбкой и вам станет легче найти новые способы решать старые проблемы. Приспосабливайтесь к внешней среде и вы наработаете свой путь достижения поставленных целей.

Вы начнете чувствовать уверенность в своих талантах и умениях, а значит, и в самом себе. Не дайте изменениям застигнуть вас внезапно, внимательно следите за всем, что может вывести вас из равновесия.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта указывает на достижения, очищение, независимость, самоуверенность. Она свидетельствует о большом жизненном выигрыше, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, счастье, умении получать доходы.

Сейчас речь идет о том, что вы добились немало в работе, вы научились контролировать свои страхи и сомнения. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока отвечаете за свои действия.

Пора задуматься о себе. Задумайтесь о том, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость или не боитесь ли вы стать уверенным в себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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