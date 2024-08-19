Таропрогноз на 19-25 августа 2024 года: что карты нам вешают

Карты Таро известны человечеству несколько веков, однако их пытаются связать, то таинственными знаниями египетских жрецов, то еврейской мистической кабалы, но на самом деле карты Таро сейчас очень популярным способом узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь узнать больше о тех событиях, которые ждут нас в скором времени и подготовиться к ним. А для кого карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализа.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о хорошей жизни, согласии, безопасности, традиционных ценностях. Она рассказывает о жизни по правилам, желании постоянства и стабильности, счастливом семейном союзе, материальной безопасности, желании богатства, расцвете личности, успехе во всем. Но, конечно, помните, что без ваших усилий мечты реальностью не станут.

Все слова, которые ассоциируются с этой картой, описывают наши сокровенные желания. Если в расписании появилась эта карта, то впереди период успеха и процветания. Также вы с готовностью придерживаетесь правил, чтобы добиться своего традиционными методами.

Однако в то же время не нужно попадать в ловушку традиций. На самом деле вы очень уязвимы и не любите перемен, поэтому вещи из традиционного общества дают ощущение стабильности. Постоянное только одно – изменения в нашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклей"

А вот ситуацию в сфере карьеры и работы иллюстрирует карта "Пятерка пентаклей". У Таро нет положительных или отрицательных карт. Каждая из них показывает свет и тьму. Однако, говоря о пятерке пентаклей, то есть монет или дисков, можно заметить, что она, все же негативная, потому что предвещает финансовые безвременья. Она говорит, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите отличного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Помните о том, что кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклей"

Следующую неделю можно четко описать с помощью карты Таро, которая называется "Тройка пентаклей". Эта карта говорит о небольшом прогрессе в сфере финансов. Поэтому, для того чтобы двигаться вперед, вы должны выяснить, что не дает вам двигаться дальше. Переведите ваше поведение на более зрелый уровень. Если вы будете умело двигаться, то выдержите этот экзамен судьбы.

Не ходите кругами. Примите этот кризис как проверку ваших возможностей, благодаря чему вы станете мудрее и сильнее. Докажите себе и другим, что решились преодолеть преграды, перед которыми долго останавливались. Используйте ваши способности.

Задумайтесь над тем, как вы можете использовать свои возможности. В какой сфере вам нужно доказать свою квалификацию, чтобы получить значительный финансовый результат, как далеко вы зашли. Прежде чем танцевать на канате, сначала научитесь на нем ходить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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