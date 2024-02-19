Таропрогноз на 19-25 февраля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро — это бревно из 78 карт, появившееся в Средневековье, и используется в настоящее время преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены как бревно карт, когда они используются для игры или гадания.

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Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка кубков"

Эта карта свидетельствует о важности изменения направления, прорыве и отказе от чего-либо. Также она рассказывает о возможных новых обязанностях, привыкания к новому стилю жизни, уклонению от проблем, путешествию внутрь себя, поиску духовной истины, пониманию того, что пришло время перемен, желания к лучшему.

Эта карта также означает переходный период. Сейчас отличное время, чтобы все бросить и начать двигаться в правильном направлении или изменить свои жизненные приоритеты.

В настоящее время ваш круг жизненного баланса нарушен. Эта карта подсказывает, что, несмотря на наше твердое убеждение в том, что у нас в семье и любви все хорошо, все идет не так хорошо, как нам кажется на первый взгляд. Если мы посмотрим вокруг себя, то сможем восстановить наше свойство преодолевать препятствия.

Следует запомнить, что в жизни нет ничего постоянного, кроме самих перемен. И именно эта карта напоминает нам, что все течет и меняется. От нас уходят близкие люди, мы кого-то бросаем. И эта карта обозначает контрольный пункт этих изменений. Поэтому хорошо обдумывайте происходящее, ваши чувства и страхи, чтобы объективно оценить происходящее вокруг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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