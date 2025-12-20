Таропрогноз на 20 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Конец декабря заставляет остановиться и взглянуть на свой путь без иллюзий. Это день, когда мелочи складываются в цельную картину, а внутренний голос звучит особенно четко. Таро на 20 декабря говорит об ответственности за выбор, честность с собой и готовность отпустить лишнее. Для многих символов этот день станет моментом внутреннего порядка и ясности.

Прогноз Таро на 20 декабря

Овен — Двойка Жезлов

День планирования и выбора направления. Вы смотрите вперед и решаете, куда двигаться дальше. Время стратегических решений.

Реклама

Телец — Король Пентаклей

Стабильность и надежность. День благоприятен для финансовых решений, больших покупок и серьезных разговоров о будущем.

Близнецы — Семка Мечей

Будьте внимательны к деталям. Возможны скрытые мотивы или недосказанности. День требует осторожности и аналитического мышления.

Рак — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. День может принести откровенный разговор, примирение или внутренний подъем. Хорошее время для заботы об отношениях.

Лев — Шестерка Пентаклей

Баланс между "давать" и "получать". Вы можете получить помощь или сами поддержать кого-нибудь. День о справедливости и благодарности.

Реклама

Дева — Пятерка Жезлов

Небольшие споры или конкуренция. Важно не втягиваться в борьбу, не имеющую стратегической ценности.

Весы — Звезда

Надежда и восстановление. День приносит внутреннее спокойствие и веру в будущее. Благоприятное время для мечты и планы.

Скорпион — Восьмерка Кубков

Время отпуска. Вы готовы оставить позади то, что потеряло смысл. День внутренне важен и трансформационный.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Импульс и движение. Возможны внезапные планы или решения. День активен, но стоит контролировать спешку.

Реклама

Козерог — Иерофант

Традиции, правила, структура. День для серьезных разговоров, обучение или обращение к проверенным подходам.

Водолей — Четверка Кубков

Вы можете не замечать возможность из-за усталости или апатии. День советует внимательнее посмотреть вокруг – шанс рядом.

Рыбы — Десятка Пентаклей

Стабильность, поддержание и чувство почвы под ногами. Хороший день для семейных дел и финансового планирования.

20 декабря – день тихой, но глубокой работы над собой. Карты Таро подсказывают, что подлинное движение вперед начинается с внутреннего порядка. Для одних знаков это время стратегических решений, для других момент отпускания или восстановления веры. Все процессы в этот день помогают завершить год осознанно.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.