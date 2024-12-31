Таропрогноз на 2025 год для Близнецов: что нам карты предвещают

Обратите внимание на гороскоп для Близнецов на 2025 год.

Карты Таро появились несколько веков назад и до сих пор удерживают пальму первенства среди различных способов гадания. Эзотерики увлечены этим мантичным инструментом, но есть и считающие карты Таро чуть ли не подарком Сатаны. Однако это не так, ведь на картах Таро изображено немало христианских элементов. А чтобы узнать больше о том, каким для Близнецов будет 2025 год, читайте таропрогноз в год от эзотерика Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви на 2025 год

Карта 2025 года "Туз жезлов"

Эта карта свидетельствует о начале чего-то нового, оригинальности, творческом подходе, оригинальности, авантюре. Она подсказывает, что следует верить в свои силы, знать правильный путь, столкнуться лицом к лицу с фактами, проявить инициативу в любви, действовать, вдохновенными новыми идеями, решать проблемы, страстно относиться к жизни.

Эта карта говорит о чувствах удивления и новизны при виде чего-то нового и необычного. Также она обозначает активное действие во внешнем мире, направленное на получение результатов. Туз – это вдохновение, которое дарит не только оригинальные мысли, но и энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Вы увлечены духом предпринимательства – это может быть творческая идея, которая юркнула в вашей голове или не произносимый оптимизм, который даст толчок смелым действиям. На подходе – открытие больших возможностей или неожиданные события.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Шестерка кубков"

Эта карта Таро свидетельствует о ностальгии, связи с друзьями и определенной инфантильности. Для того чтобы успешно двигаться дальше признайте своего внутреннего ребенка. Положительно относитесь к жизни, переставайте ностальгировать по прошлому, помни о наивности и простодушии, примирении и игривости.

Нужно найти юношеский максимализм, давно потерянный на жизненном пути. Не живите прошлым. Прекратите полагать, что не стоит брать ответственность за свой выбор. Эта карта предполагает положительное отношение к другим людям, щедрость и свои наилучшие намерения.

В то же время, не следует цинично напоминать себе, что кроме великодушия и всепрощения, но в жизни есть еще злоба, ненависть и насилие.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром разуме, мудрости, которая основана на опыте, выражении своих планов, поиске фактов, озвучении своих планов, новых идеях, честном взгляде на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас следует ожидать любого решения событий. Продемонстрируйте силу собственного ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует увидеть истину, противодействовать страхам.

Учитесь дальше и сохраняйте здравое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда следует спросить совета у других.

Также читайте Таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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