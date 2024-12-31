Таропрогноз на 2025 год для Овнов: что нам карты предвещают

Обратите внимание на гороскоп для Овнов на 2025 год.

Карты Таро — это колода из 78 карт, которая появилась в Средневековье, и используется в наши дни, в основном, для гадания. а также могут быть просто набором графических образов (или даже словесных описаний образов), когда они используются как символы.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на год – на 2025 год для Овнов – от мастерицы Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2025 года "Семерка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, цели, получении преимуществ. Однако сейчас вам может мешать нежелание сдвинуться с места, желание надеяться только на собственные силы, брошенный вызов, невозможность твердо сказать "нет", желание уничтожения, растерянность в сложной ситуации. врагами – даже внутренними и не прибегать к бессмысленной борьбе и агрессивному взаимодействию.

Нужно крепко стоять на собственных ногах и отстаивать свои права. Боритесь с внутренними демонами и страхами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает новый взгляд на вещи, интерес и шанс. Она свидетельствует о желании идти в новом направлении, радостно воспринимать новые предложения, творческий интерес, честность в делах, проверку собственных сил.

Эта карта подсказывает, что следует начать собственное дело, изучить все возможности, которые открываются перед вами и получить вдохновение от возможных перспектив. Посмотрите на ситуацию под другим углом зрения. больше уверенности и вдохновения вы вложите в свое дело, тем большего успеха добьетесь. и проявить волю, чтобы добиться желаемого.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Паж кубков"

Эта карта рассказывает о восприятии, чувственности и душевных порывах. В вашем деле поможет демонстрация чувств, настоящие порывы, доверие своей интуиции, начало чего-то нового.

"Паж кубков" символизирует эмоциональную чувственность с положительной стороны. Нужно более воспринимать потребности других людей, а также внести творческую жилку в вашу работу.

Впереди вас ждут новые победы и вы с головой окунетесь в дела.

Также читайте Таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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