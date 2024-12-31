Таропрогноз на 2025 год для Стрельцов: что карты нам предсказывают

Карты Таро привлекают людей своей вроде бы мистикой и магией, однако издавна на самом деле являются своеобразными зеркалами души, где можно увидеть свое вероятное будущее или узнать, чего вы действительно хотите. Поэтому их используют в своей работе и психотерапевты.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2025 года — "Колесо Фортуны"

Эта карта свидетельствует о неизбежности, успехе, чувстве времени, поворотном моменте, судьбе. Она подсказывает, что в жизни ничего не определено, кроме самой неопределенности, а каждый момент связан с началом нового цикла. Ищите совпадения, учитесь видеть циклы и повторяющиеся ситуации, ловите ощущение того, что вас несет поток, не упускайте возможность поймать свой второй шанс, а успех стучится в вашу дверь. Ожидайте непредвиденных событий.

Вы свободны в своем выборе, который может либо улучшить вашу жизнь, либо забросить вас в бездну. Если появляется эта карта, то вы находитесь в большом потоке или становитесь частью большого цикла. Самое главное здесь – не надеяться на "судьбу", а взять на себя ответственность за свои действия. Не думайте, что весь мир против вас, влейтесь в космический танец и станьте его частью, будьте сами его хореографом. Вы готовы начать все с чистого листа или устремиться в большую авантюру. В этот момент начинается новая фаза вашей жизни, хотите ли вы этого или нет.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Солнце"

Пора показать себя и осуществить мечты. Это положительная карта, означающая успех и счастье. "Солнце" наполняет нас положительными мыслями, которые помогут достичь цели. Архетипично Солнце представляет смелость, энергичность, глубокое понимание и проникновение в сущность событий. Нужно двигаться вперед.

Следует ожидать большой любви, радости и освобождения от прошлых страхов и сомнений. Однако не нужно слишком гордиться своей славой, чтобы не обращать внимания на других.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Звезда"

Эта карта свидетельствует о вдохновении, идеальной любви, раскрытии истины. Она напоминает об осуществлении мечтаний, подсказывает, что для счастья необходимы самоанализ и твердые убеждения, говорит о свете в конце тоннеля, твердой вере в успех, идеализации человека или цели, повышении интуиции и новом уровне доверия в отношениях с людьми.

Ваше самовыражение достигнет высочайшей точки, вы сможете работать чуть ли не с энергиями Вселенной, надеяться на лучшее и быть уверенными в своем будущем. Ситуация достаточно оптимистичная, но вам нужно верить в себя.

Для начала следует восстановить мир в своей душе и вы будете довольны собой и своим путём в жизни. Но "Звезда" – это больше карта вдохновения, чем практических советов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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