Таропрогноз на 21-27 февраля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают сконцентрироваться на важных для нас вещах в критических моментах жизни.

Карты Таро пришли в человечество из глубины веков и сейчас переживают свою очередную трансформацию. Эталонные карты Таро были нарисованы в 1909-1910 годах, однако фактически за сто лет появилось десятки тысяч карт Таро и их количество постоянно растет. Сейчас картами Таро используются и эзотерики, и психологи, поэтому, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 21-27 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Отшельник"

Грядущую неделю охарактеризует карта Таро под названием "Отшельник". Эта карта принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам Таро. Старшие арканы "отвечают" за очень важные события в вашей жизни, а младшие арканы – за более бытовой. Она говорит о том, что, несмотря на то, живете ли вы вместе с партнером или сейчас одиноки, стоит для начала научиться доверять самому себе и своим ощущениям. Создайте границы в своих отношениях с окружающими и не позволяйте другим навязывать те модели поведения, которые вам не по душе.

В это кризисное время для того, чтобы научиться быть с другими, нужно прежде всего овладеть искусством одиночества. Речь идет не об одиночестве, а о том, что стоит уединяться, отступать, молчать, анализировать свои чувства и чувства для того, чтобы найти силы потом двигаться вперед.

Поразмышляйте над тем, когда вы последний раз молчали и просто наблюдали за происходящим. Не стоит сейчас суетиться, как муха в кипятке, остановитесь и выдохните. В тишине соберитесь с мыслями о том, что делать дальше. Для того чтобы ясно увидеть свой путь, вам понадобится немного времени, при этом вам следует оставаться верным себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

В течение следующих семи дней стоит задуматься, какие сферы вы можете овладеть в этот кризисный период, ведь их удачно описывает карта под названием "Восьмерка пентаклей". Эта карта принадлежит к младшим арканам, она принадлежит к масти пентаклей, которая связана со стихией земли и отвечает в картах Таро средства, деньги, работу и карьеру.

Не следует переоценивать себя. Попытайтесь что-то, в чем вы еще новичок. Сравните нынешнюю ситуацию с движением болотом. Если идти напрямик, то вы утонете или увязнете. Из нынешнего болота следует выбираться по кочкам, не спеша и медленно.

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Также стоит задуматься над тем, чему вы готовы научиться и где следует что-то начать с начала. Однако этот путь вы не преодолеете самостоятельно. Найдите того или иного, кто будет вас поддерживать на этом пути. Создавайте что-нибудь вместе и тогда ваши дальновидные планы могут стать реальностью. Пришло время собираться в долгую дорогу за чем-нибудь новым. Говорят, что тот, кто не решится стать новичком, не может быть мастером.

Речь идет о том, что следует расширить кругозор, овладеть новыми навыками, обратить внимание на детали и дисциплинированно увлечься работой. Также следует в этот период искать правду, читать между строк и посвятить много времени новым целям. Чем больше сил вы будете вкладывать в работу, тем весомее будет результат. Карта, о которой говорилось выше, говорит также об отказе от рутины и занятии новым делом и разнообразии жизни. Однако в угоду работе, не пренебрегайте отношениями. Помните, что несмотря на работу, нужно найти время для восстановления и отдыха.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Шестерка жезлов"

Эта карта Таро, как и предыдущая, принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. Она связана со стихией огня и отвечает за движение, драйвовость, безудержность и т.д.

Сейчас вы находитесь в эпицентре бури, но карта "Шестерка жезлов" говорит о том, что из-за испытаний вы добьетесь лучшего результата и тихого места. Сейчас пришло время, чтобы взглянуть на свою жизнь и работу как бы со стороны, ведь эта карта говорит об изменениях.

Однако, если вы будете думать о невыполнимых вещах, то вас ожидают апатия, разочарование и застой в жизни. Поэтому именно сейчас, во время вызовов, настал момент, чтобы избавиться от страхов прошлого и совершить прорыв вперед.

Поэтому нужно сделать что-то веское и реальное, чтобы "выплыть из беспокойных вод" и взять курс на будущее. Для лучшего разрешения ситуации следует готовиться к диалогу на работе и обмениваться идеями.

Попробуйте какой-нибудь новый опыт, а не ждите на берегу реки, что вся вода из реки жизни куда-то исчезнет. Не стесняйтесь принимать помощь в окружении. Чем дольше вы будете сомневаться на определенный шаг, тем меньше шансов на успех у вас остается. Доверяйте себе и вы прорветесь к новым берегам.

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